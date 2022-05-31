Степан Бочкарев

В Петербурге полиция завела уголовное дело о причинении легкого вреда после избиения журналиста Sota

Reuters: две немецких энергетических компании заплатили за российский газ по «рублевой» схеме

В Пскове суд назначил дочерям военного по 20 часов обязательных работ за пикет против войны в Украине

WSJ: ОПЕК рассматривает возможность исключения РФ из нефтяной сделки. Это позволит другим экспортерам нарастить добычу

Россия из-за войны в Украине наращивает импорт китайского глинозема. Поставки за год выросли в 900 раз

CNN: США отправят в Украину РСЗО HIMARS, которые смогут поражать цели на расстоянии в 80 км

Российским компаниям из-за санкций придется заменить 25% мусоровозов. Они остались без импортных запчастей

СМИ: Швейцария не разрешила Дании отправить в Украину бронемашины Piranha III

Центробанк внес правки в проект создания единой базы мобильных номеров россиян. К ней получат доступ силовики и коллекторы

ЦБ под роспись рекомендовал сотрудникам не ездить в 48 «недружественных» стран

Россия экстрадирует в Белоруссию гражданку этой страны Яну Пинчук. Ей грозит до 19 лет тюрьмы за ведение оппозиционного Telegram-канала

The Guardian: десятки тысяч украинцев ищут пропавших в Мариуполе родственников, чтобы их похоронить

ООН: почти 16 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Суд приговорил бывшую замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич к 6,5 года колонии по делу о хищении 50 млн рублей

NYT: почти все применяемые в Украине образцы новейшего российского оружия и боеприпасов произведены с использованием технологий США

Spiegel: Telegram сотрудничает с властями Германии и передает данные о подозреваемых в терроризме

СМИ: Швейцария разрешила Германии экспорт 42 танков Leopard. Решение связано с поставками оружия в Украину

«Кавказ.Реалии»: в Чечне убили и тайно похоронили трех участников группового секса, видеозапись которого дошла до руководства республики

В Ереване 50 человек пострадали в столкновениях полиции с протестующими, требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Швейцария разрешила экспорт оружейных компонентов в страны ЕС, хотя «есть риск» их использования в войне в Украине

В Москве скончался Дмитрий Ковтун, причастный к отравлению экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

Прокуратура Украины: на пляже в Херсонской области трое местных жителей подорвались на российской мине

Би-Би-Си: в сделке по продаже российских активов McDonald’s участвует находящийся под санкциями Совкомбанк

Деньги к деньгам. Почему мировое неравенство и рост сверхбогатства достигли рекордных значений

The Insider нашел более 6000 экспортеров, торгующих с подсанкционными российскими фирмами и поставщиками ВПК, 4000 из них — из Китая

«Как могли эти ублюдки построить школу на территории базы КСИР?!» Что жители иранского Минаба говорят об ударе по школе

«Самое масштабное сокрытие правды за всю мою взрослую жизнь». Как ЦРУ пыталось замолчать гаванский синдром

Центр 795: The Insider разоблачил новое сверхсекретное подразделение спецслужб, связанное с политическими убийствами за рубежом

Ядерный срыв: как конец договора СНВ-3 повлияет на гонку вооружений между Россией и США

Мода на бомбу. Как Путин втянул Европу в новую гонку ядерных вооружений

Агония гидры. Как иранская система выживает без иерархического руководства и почему пока хаос в Иране вероятнее демократии

Великобритания отправит в Украину РСЗО M270 и управляемые боеприпасы к ним с дальностью 80 км

На «Вечерние ведомости» составили протокол о «дискредитации» армии из‑за 54 постов про антивоенные акции

ВСУ: Россия отвела корабли от украинских берегов на 100 км. Ранее США объявили о поставках Киеву ракет Harpoon

CNBC: суд в Нью-Йорке арестовал два самолета миллиардера Романа Абрамовича

Япония ввела санкции против Россельхозбанка и МКБ

Крупные региональные интернет-СМИ удалили информацию о погибших в Украине. Суд отнес ее к гостайне

Минобороны включило моряков с «Москвы» в перечень участников «специальной военной операции». Но сам крейсер в ней официально не участвовал

Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в международный розыск по делу о военных «фейках»

IBM объявила об окончательном уходе из России

Из пресс-релиза ЕС о шестом пакете санкций исчез запрет облачных сервисов для России

