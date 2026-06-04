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Суперхолдинг Токаева, вероятно, купил акции ERG — компании, обеспечивающей треть металлургического комплекса Казахстана

The Insider
Иллюстрация к материалу

Правительство Казахстана фактически установило контроль над большей частью акций крупной международной горнодобывающей Eurasian Resources Group (ERG).В конце мая долю в 40% в ней выкупил бизнесмен Шахмурат Муталип, лишь недавно попавший в топ-25 самых богатых людей в стране. Незадолго до этого, как выяснил The Insider, в совет правления ERG вошел Нурлан Жакупов — председатель правления фонда «Самрук-Қазына», подконтрольного государству.

Сделка на миллиард

О покупке Муталипом части ERG сама компания объявила 22 мая. В ее пресс-релизе указано, что он приобрел 39,3% акций у бизнесмена Патоха Чодиева и семьи покойного Александра Машкевича. Еще 40% акций принадлежат государству, а оставшиеся — CEO компании Шухрату Ибрагимову, сыну одного из основателей компании — Алиджана Ибрагимова. 

40-процентный пакет акций оценивали примерно в $1,4 млрд. Как писал The Insider ранее, в начале мая Муталип уже внес предоплату в размере $200 млн, а оставшиеся $1,2 млрд могли бы покрыть деньги от продаж облигаций компании Nature energy solutions Ltd., которая принадлежит бизнесмену. 

Шахмурат Муталип (второй слева) на встрече президента Касыма-Жомарта Токаева с участниками списка Forbes

Шахмурат Муталип (второй слева) на встрече президента Касыма-Жомарта Токаева с участниками списка Forbes

Фото: Акорда

Облигации компания выпустила в середине мая, и с начала торгов 20 мая, по данным Международного финцентра «Астана» (МФЦА), никакой активности по сделкам с ними не зафиксировано. Все показатели на бирже нулевые, что означает полное отсутствие торгов по этим бумагам. 

Статистика по продажам облигаций Nature energy solutions Ltd. с 20 мая по 2 июня

Статистика по продажам облигаций Nature energy solutions Ltd. с 20 мая по 2 июня

Скриншот: Astana International Exchange

Происхождение денег Муталипа достаточно туманно, что отмечали еще казахстанские журналисты-расследователи (12). 35-летний бизнесмен появился в топ-75 богатейших людей Казахстана по версии местного Forbes лишь в мае. Он стал новичком рейтинга и самым молодым его участником, расположившись на 22 строчке.

В его биографии есть и российский след. Как говорили источники The Insider, у казахстанского бизнесмена есть тесные связи с российскими банкирами: он лично знаком с президентом ВТБ Андреем Костиным, а «завел» его в российские банки предприниматель Алишер Усманов. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.

Перестановки в правлении

Незадолго до сделки на миллиард, как выяснил The Insider, в совет директоров ERG Sarl в Люксембурге (это главное юрлицо группы), вошел председатель правления суверенного фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. Это следует из выписки из реестра юрлиц Люксембурга, которая есть в распоряжении редакции. 

Нурлан Жакупов

Нурлан Жакупов

Фото: gov.kz

Нурлан Жакупов
Выписка из реестра юрлиц Люксембурга о назначении Жакупова в совет управляющих ERG

Жакупов сменил в совете директоров Мади Токиева — министра финансов Казахстана. На сайте компании он, впрочем, до сих пор числится членом совета директоров, а вот про главу «Самрук-Қазына» нет ни слова. С момента его включения в совет прошло больше двух недель — Жакупов получил свой новый пост 15 мая.

Хотя «Самрук-Қазына» и называет себя Фондом национального благосостояния, это не совсем аналог российского ФНБ.

Это коммерческая структура: инвестиционный холдинг, который включает в себя предприятия нефтегазовой, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, сфер энергетики, логистики и машиностроения. Среди них, например, «КазМунайГаз» (около четверти добычи нефти в стране) или оператор экспорта-импорта урана и топлива для АЭС «Казатомпром». Казахстанский Forbes называл компанию «холдингом холдингов».

Единственный акционер «Самрук-Қазына» — правительство Казахстана. Формально Фонд можно сравнить с российской госкорпорацией «Ростех» — тоже крупный концерн, в ведении которого находятся разные предприятия. 

Фото: skc.kz

Фото: skc.kz

Своей миссией Фонд называет устойчивое развитие экономики, а также выражает свою приверженность созданию конкуренции на рынке:

«В качестве соинвестора Фонд будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами», — говорится на его сайте.

Нельзя, впрочем, не отметить, что ERG действительно является критически значимым проектом для Казахстана. В стране на компанию приходится около трети горно-металлургического комплекса. Она также является одним из ключевых поставщиков электроэнергии и крупным железнодорожным оператором во всей Центральной Азии.

Хранитель долга

Впрочем, примечательно, что Фонд при этом не получил доли ERG, а лишь место в совете директоров компании. Напротив, у получившего во владение пакет акций компаний Шахмурата Муталипа нет вообще никакой должности.

В разговоре с The Insider источник, близкий к ERG, объясняет это тем, что госхолдинг крайне заинтересован в активе.

Обращает на себя внимание тот факт, что акции компании Муталипа Nature energy solutions с 20 мая числятся на залоговом обеспечении. Это значит, что владелец акций продал их, чтобы получить заемные средства, а кредитор может их продать, если заемщик не выполнит свои обязательства.

В случае с покупкой ERG близкий к компании собеседник редакции допускает, что сделку мог профинансировать Фонд «Самрук-Казына». Этим и объясняется назначение Нурлана Жакупова в совет директоров. Он стал своего рода «хранителем долга», говорит источник:

«У Муталипа есть срок, — по-моему, до первого ноября. Он должен вернуть деньги обратно. Судя по всему, он не вернет их. Понятно, что денег он не привлечет на международном рынке».

Собеседник The Insider допускает, что в будущем в счет долга «Самрук-Казына» может получить акции ERG и стать полноценным хозяином горнодобывающей компании:

«На 80% ERG станет государственной. Это, знаете, такая квазинационализация», — резюмирует он.

О том, что ERG в Казахстане ждет де-факто еще бóльшая степень национализации, ранее также писала газета Financial Times. Тогда это объяснялось тем, что еще в марте в совет директоров компании вошел Роман Скляр — тогда заместитель премьер-министра Республики, а сейчас — глава Администрации президента Казахстана. Последнюю должность он получил совсем недавно — 5 мая.

Теперь угроза перехода еще почти половины акций компании под контроль государства нависла над ERG не только со стороны АП, но и со стороны госхолдинга.

The Insider направил запросы в ERG, Фонд «Самрук-Қазына» и Nature energy solutions Ltd., однако на момент публикации не получил ответа. 

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