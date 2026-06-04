Суперхолдинг Токаева, вероятно, купил акции ERG — компании, обеспечивающей треть металлургического комплекса Казахстана

Своей миссией Фонд называет устойчивое развитие экономики, а также выражает свою приверженность созданию конкуренции на рынке:

«В качестве соинвестора Фонд будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами», — говорится на его сайте.

Нельзя, впрочем, не отметить, что ERG действительно является критически значимым проектом для Казахстана. В стране на компанию приходится около трети горно-металлургического комплекса. Она также является одним из ключевых поставщиков электроэнергии и крупным железнодорожным оператором во всей Центральной Азии.

Хранитель долга

Впрочем, примечательно, что Фонд при этом не получил доли ERG, а лишь место в совете директоров компании. Напротив, у получившего во владение пакет акций компаний Шахмурата Муталипа нет вообще никакой должности.

В разговоре с The Insider источник, близкий к ERG, объясняет это тем, что госхолдинг крайне заинтересован в активе.

Обращает на себя внимание тот факт, что акции компании Муталипа Nature energy solutions с 20 мая числятся на залоговом обеспечении. Это значит, что владелец акций продал их, чтобы получить заемные средства, а кредитор может их продать, если заемщик не выполнит свои обязательства.

В случае с покупкой ERG близкий к компании собеседник редакции допускает, что сделку мог профинансировать Фонд «Самрук-Казына». Этим и объясняется назначение Нурлана Жакупова в совет директоров. Он стал своего рода «хранителем долга», говорит источник:

«У Муталипа есть срок, — по-моему, до первого ноября. Он должен вернуть деньги обратно. Судя по всему, он не вернет их. Понятно, что денег он не привлечет на международном рынке».

Собеседник The Insider допускает, что в будущем в счет долга «Самрук-Казына» может получить акции ERG и стать полноценным хозяином горнодобывающей компании:

«На 80% ERG станет государственной. Это, знаете, такая квазинационализация», — резюмирует он.

О том, что ERG в Казахстане ждет де-факто еще бóльшая степень национализации, ранее также писала газета Financial Times. Тогда это объяснялось тем, что еще в марте в совет директоров компании вошел Роман Скляр — тогда заместитель премьер-министра Республики, а сейчас — глава Администрации президента Казахстана. Последнюю должность он получил совсем недавно — 5 мая.

Теперь угроза перехода еще почти половины акций компании под контроль государства нависла над ERG не только со стороны АП, но и со стороны госхолдинга.

The Insider направил запросы в ERG, Фонд «Самрук-Қазына» и Nature energy solutions Ltd., однако на момент публикации не получил ответа.