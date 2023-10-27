Исповедь
«Утром включают передачи о Христе, а вечером избивают до полусмерти». Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко о годах российского плена
«Меня швыряли об стены, я падала, вставала, и они били снова». Исповеди украинок, попавших в российский плен в «ДНР» до большой войны
«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных
Слежка, манипуляции, угрозы: как устроена система возвращения российских дезертиров на фронт
«Нельзя делать из Родины идола». Исповеди священников РПЦ — об отношении к войне и деградации церковной системы
«Сейчас не средневековье, а мы не крепостные». Жители неоккупированной части Донецкой области — о территориальных требованиях Путина
«Иларион регулярно встречался с Орбаном и лоббировал снятие санкций». Исповедь бывшего келейника митрополита Будапештского Илариона
«Навального отравили наши». Исповедь экс-офицера Второй Службы ФСБ о слежке за оппозиционерами и операциях в России и в Украине
«Мы старались оставлять минимальное количество нетронутых зданий». Русскоязычные военные ЦАХАЛ о службе в Газе
«Даже если война в Газе закончится завтра, эта ненависть никуда не денется». Уехавшие из СССР евреи — о всплеске антисемитизма в США
«Офицеры дали нам инструкции, как переправлять мигрантов в Литву» — исповедь белорусского пограничника
Оставшиеся. Исповеди украинцев, которые отказываются уезжать из разрушенных войной городов и поселков
«Грушники часто сидят за наркоту, а чекисты — за крышевание» — исповедь зека из колонии для спецслужб и полицейских
«У президента своя реальность, у нас же никто перемен к лучшему не ждет». Исповеди полицейских и чиновников в российском приграничье
«Меня примотали скотчем к стулу и начали пытать током». Истории украинок, похищенных россиянами из своих домов
«Политика невмешательства Трампа — это ошибка». Нейт Вэнс, брат вице-президента США, об отношениях с ним и о своем участии в войне в Украине
«У россиян много артиллерии и беспилотников, но штурмовать они не умеют». Исповеди иностранных добровольцев, воюющих на стороне Украины
«В эмиграции мы только и говорили, что о войне и политике. А в России это — плохой тон». Каково это, быть вернувшимся в страну активистом
«Офицер дал понять, что нас выдворяют в Россию». Как антимиграционная политика Трампа сказалась на беженцах из России
«Проректор требовал сказать, что я не против „СВО“. Я ответил, что против». Исповеди студентов, отчисленных за антивоенную позицию
«Мы сняли военную форму и прятались на болоте». Исповедь бойцов «Ахмата», дислоцированных под Курском
«На митинге я простояла 15 секунд. А в легионе я инженер ударных БПЛА». Исповеди российских добровольцев, воюющих на стороне Украины
«Их крики „Аллах Акбар“ заглушили наши шаги, и мы подошли со спины». Исповеди украинских разведчиков
«Мы вскрывали квартиры, грабили супермаркеты — вели себя как варвары». Исповедь российского морпеха, воевавшего в Курской области
«72 дня меня били током, избивали, не давали есть и спать». Как российских зэков загоняют на «мясные штурмы»
«Привязали меня к дереву, говорят: “Ну все, сейчас тебя обнулять будут”. А рядом в яме уже 20–30 трупов лежат» — исповедь дезертира
«За неделю до выборов нам раздавали в конвертах „стимулирование“ за достойные результаты». Исповедь председателя УИК
«Погибнуть не так страшно, как оказаться в российском плену». Исповеди освобожденных украинцев
«Ужасно, когда читаешь об издевательствах и пытках и не можешь поддержать, сказать — я рядом, мы справимся». Исповеди жен политзаключенных
«Ты один, а за тобой — женщины, дети и младенцы»: как израильтяне защищали свои дома от боевиков ХАМАС
