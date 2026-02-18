«В России вы искупите вину перед Путиным». Истории трех россиян, депортированных из США

Через несколько дней после последнего перевода нас наконец вызвали на депортацию. Нас было около десяти россиянок. Забрали вечером, а в аэропорт мы приехали только под утро. Мы ждали, пока подготовят самолеты. Нас по очереди подвозили к разным рейсам: Куба, Эритрея, Гватемала. Мы сидели в автобусе в кандалах и ждали. Наш рейс оказался только в 15:00. На посадку сначала заводили мужчин, потом женщин.

Началась перекличка. Они путались в именах, не могли никого найти и начали угрожать, что, если кто-то не откликнется, нас оставят еще на три недели. Все были уже на пределе. В итоге оказалось, что людей с российскими паспортами просто рассадили в разных салонах и они не слышали, как их зовут. Меня попросили помочь: я ходила с офицером и называла людей. Только после этого мы наконец взлетели.

Летели очень долго: сначала на дозаправку в Пуэрто-Рико, потом в Каир. Мы думали, что там выйдем, но нас снова подняли в воздух — полетели в Катар высадить иранцев, потом вернулись обратно в Каир. Там нас расковали, отдали вещи, разрешили пользоваться телефонами. Нас передали египетским офицерам, которые сопровождали нас до самого самолета в Москву. Это был чартерный рейс только для депортируемых. Со мной летело около 45 россиян. Мы пытались упросить египетских офицеров отдать паспорта. Они даже не слушали. В руки паспорт я получила только уже в Москве.

У меня были смешанные чувства. С одной стороны, сильный страх. Я знала, через что уже прошел мой муж, и понимала, что меня ждет то же самое. Одновременно я ощущала накопившуюся усталость и даже облегчение от того, что наконец смогу позвонить родственникам, нормально поесть, помыться, просто оказаться дома.

Внутри был заранее отработанный монолог. Что я могу сказать силовикам, где могу промолчать, где притвориться, где соврать. У них всегда игра в доброго и злого, иногда в одном человеке. Сначала все очень дружелюбно: отпечатки пальцев, фото, ДНК. Шутки, вопросы ни о чем: как тебе Америка, как Москва, классно же дома, не Трамп ли с Путиным договорились о депортациях. А потом забирают телефон, уводят в комнату. Их там четверо: двое сзади, двое напротив. Пока одни копаются в телефоне, другой перед тобой заполняет анкету — имя, родители, учеба, работа. Какие-то бытовые вопросы, специально расслабляют. И в какой-то момент он просто достает бумажку и говорит: «А теперь давай поговорим серьезно». И дальше — конкретные вопросы: что ты подписывала, где участвовала, как к этому относишься сейчас. В этот момент ты просто выбираешь: либо начинаешь что-то объяснять, либо делаешь вид, что тебе политика неинтересна, потому что страшно, и просто хочешь уйти домой, чтобы тебя больше не трогали.

1 октября 2025 года я прилетела в Россию, и уже через 20 дней мы с мужем снова покинули страну. Сегодня мы в относительно безопасном месте. На этот опыт я вообще стараюсь смотреть позитивно. Кому-то очень тяжело принять, что он провел столько времени в заключении. А я, например, подтянула английский. Иногда шучу, что объехала Америку больше, чем среднестатистический американец: Лас-Вегас видела с высоты птичьего полета, была в Калифорнии, Луизиане, Сан-Диего. Да и Мексику мы хорошо исследовали. Там у нас появилось много близких друзей: кто-то попал в Америку, кто-то нет, кто-то получил убежище в Европе. Эти люди очень меня поддержали и стали мне по духу ближе, чем многие из прошлой жизни.

Сейчас я уже могу делиться этим опытом, веду TikTok, Instagram. Мне иногда пишут: мол, ты съездила посидеть в тюрьме, чтобы потом про это рассказывать. Нет, конечно. Просто это часть жизни, о которой почти никто не знает. Мало кто бывал в американской иммиграционной тюрьме, хотя в США через это проходят тысячи людей, просто не россияне.

Андрей (имя изменено), 33 года: «Главным было — сохранить ребенку голову»

Мы с женой и ребенком жили в Санкт-Петербурге. Я работал в электротехнической компании — мы занимались энергетикой, собирали оборудование.

Решение уехать мы приняли 24 февраля 2022 года. Не в тот же день, конечно. Сначала, как и многие, думали: это ненормально, такое не может долго продолжаться. Но очень быстро стало понятно, что гайки закручиваются и дальше будет только хуже. А потом начали сажать тех, кто против. Я тоже не молчал. Писал в соцсетях, высказывался публично.

Моя жена родилась в Украине, там до сих пор живут ее родственники. Мы были с ними на постоянной связи — слышали сирены, знали, что они с грудным ребенком бегают в подвал.

Сама жена работала в строительной компании, в офисе продаж. В какой-то момент коллеги решили написать на нее донос за то, что она не поддерживает происходящее, и ее уволили. Потом, кстати, эта же компания начала работать в Мариуполе, заниматься «восстановлением».

Нашему сыну Максму тогда было пять лет. В 2023 году в детском саду на какой-то праздник вынесли фотографию Владимира Путина. Максим сказал воспитателям, что это убийца, что он убивает украинских детей. После этого нас вызвали в садик на разговор.