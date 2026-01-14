Антифейк
Фейк Первого канала: арестованные в Венгрии деньги и золото украинского банка принадлежали некой «военной мафии»
Зомби-апокалипсис Дмитрия Медведева: экс-президент обвинил США в работе над биооружием и предсказал антиутопию в реальности
Фейк Марии Захаровой: в Нидерландах из-за «агрессии против Ирана и „энергооскопления Брюсселя”» советуют меньше принимать душ
Фейк Дональда Трампа: Иран располагает ракетами Tomahawk и сам мог нанести удар по школе в Минабе
Фейк кремлевских СМИ: лишенный российского гражданства стендапер Комиссаренко разочаровался в европейской демократии
Фейк «Вестей»: во Франции паника на рынке энергоносителей, лидеры страны задумываются о возобновлении импорта российского газа
Фейк Альфреда Коха: телеканал НТВ в 2001 году не был захвачен, а достался «Газпрому» за долги
«Вести»: Торговая палата США выступила за снятие санкций с России. На самом деле это говорил представитель компаний, остающихся в России
«Вести недели»: Зеленскому вручили премию имени офицера вермахта. На самом деле лейтенант фон Клейст был участником покушения на Гитлера
«Вести» приписали Politico заявление о провале неформального саммита ЕС. На самом деле газета оценила его высоко
«Вести» возродили конспирологию «Пиццагейта» со ссылкой на «знаменитого журналиста». Сам «журналист» ранее признал себя российским агентом
РИА «Новости» приписало президенту Эстонии мысль о неизбежном отказе Украины от территорий. На самом деле он против этого
Фейк «Вестей»: €300 млн, которые ЕС должен был передать Украине, пропали в неизвестном направлении
Фейк Дмитрия Киселева: кумир президента Польши маршал Пилсудский мечтал вместе с Гитлером захватить Россию и запретить там русский язык
Фейк Марии Захаровой: накануне Второй мировой войны Польша отказалась принять своих граждан-евреев, они попали в концлагеря
Фейк «Вестей недели»: первой удары по энергоструктуре нанесла Украина, российские удары — ответные
Фейк Марии Захаровой: президент Финляндии утверждал, что во Второй мировой войне Финляндия победила СССР
РИА «Новости»: Трамп в Давосе говорил о своих хороших отношениях с Си и Путиным. На самом деле только с Си
«Ведомости»: в России впервые в мире научились лечить гепатит B генным редактированием. Но в США испытания такого метода уже идут
Лавров предложил переименовать Великобританию, потому что она сама себя объявила великой. Но она этого не делала
Фейк «Вестей»: международный арбитраж лишился права рассматривать иск Рината Ахметова к РФ о захваченном имуществе в Крыму
Фейк Марии Захаровой: США не имеют права судить Мадуро, так как у него абсолютный иммунитет главы государства
«Вести» сообщают о существенном росте экспорта автомобилей Lada. При сравнении с прошлогодними показателями большого роста не видно
