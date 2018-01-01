О ПРОЕКТЕ

The Insider — интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике. Редакция издания распределена по миру.

Главный редактор — Андрис Янсонс.

Менеджер по связям с общественностью — Дарья Нилова

Издание включает в себя веб-сайт, Telegram-канал, YouTube-канал с прямыми эфирами, YouTube-канал с фильмами и видео-сюжетами, а также Instagram-аккаунт.

Материалы The Insider получили множество международных наград, в том числе премию "Инновация" от Совета Европы (2018), The European Press Prize (2019), Free Media Award (2020), сюжеты и фильмы, снятые по расследованиям The Insider получали такие награды как Emmy (2021), Оскар (2023) и BAFTA (2023).

Важным источником финансирования The Insider являются регулярные пожертвования, поэтому мы призываем всех, кто хочет поддержать наше издание, подписываться на регулярные донейты.





КОНТАКТЫ

[email protected]



