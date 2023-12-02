Подкасты
Подкасты
«У Украины много проблем, но и у России не все радужно». Военный эксперт Руслан Левиев о заморозке военной помощи США и ситуации на фронте
Подкасты
«Героизм — это аномалия». Смольянинов о добре и зле, антивоенном творчестве и власти психопатов
Подкасты
«Русские не остановятся». Орлуша о Трампе и Маске, восходе правых, Навальном и ненадежном мире
Подкасты
Мы опять построили муляж СССР. Гасан Гусейнов о пропаганде, просвещении и последствиях войны
Подкасты
«Рассчитывать на то, что придут новые Черчилли и Рузвельты, не следует». Юрий Пивоваров о возможном перемирии и его последствиях
Подкасты
«Когда страна называется родиной, она начинает убивать людей»: Генис о фашизме, Путине и Трампе
Подкасты
«Нужно, чтобы все мерзости проявили себя до конца». Быков о саморазрушении тоталитарного общества, доносах и личности Путина
Подкасты
«Открыли ад легко, а как закрыть не знают»: протоиерей Кордочкин об РПЦ военного времени и нравственном сбое
Подкасты
«Запустить одну ракету стоит около $100 миллионов»: Ян Матвеев об «Орешнике» и его возможностях
Подкасты
«В тюрьме ты всегда в состоянии обороны». Андрей Пивоваров о мемуарах Навального и жизни в колонии
Подкасты
«Резервов в тылах нет»: Руслан Левиев о срочниках в Курской области, новой мобилизации и целях ВСУ
Подкасты
«Иммунитет Кадырова не действует вне Чечни»: Тумсо Абдурахманов о пытках бойцов ВСУ и запрете никаба
Подкасты
«Налоги вырастут, цены тоже, а зарплаты сократят». Владимир Милов о том, как россияне будут платить за войну
Подкасты
«Никаких профессиональных сообществ нет, они все раздавлены». Врач Андрей Волна о деле Буяновой, карательной психиатрии и оппозиции
Подкасты
«Рентабельной нефти осталось на 20 лет». Михаил Крутихин о последствиях ударов по НПЗ и ошибках 90-х
Подкасты
Михаил Касьянов: Кадровые перестановки Путина — сигнал о том, что он готовится вести войну на истощение
Подкасты
«Строить демократические институты, одновременно изменяя демократическим принципам,— нельзя. Месседж фильма Певчих в этом» — Станислав Кучер
Подкасты
«Мрачнее времен я не припомню, хотя работаю с 70-х». Каринна Москаленко о работе адвокатов в условиях репрессий
Подкасты
«Путин воспитал зверя». Андрей Архангельский о насилии, реакции на теракт в «Крокусе» и подмене понятия морали
Подкасты
«Страшно, когда государство так относится к человеку. Это не государство, а какие-то смотрящие за территорией». Интервью с группой «Би-2»
Подкасты
«Совершенно новая вещь — люди с высшим образованием показывают высокий уровень поддержки войны и лояльность Путину» — социолог Лев Гудков
Подкасты
«Запад ошибается, считая весь российский истеблишмент исчадием ада. Надо обратить часть элит на свою сторону» — Владислав Иноземцев
Подкасты
«Если бы делалось достаточно, люди не умирали бы». Евгения Кара-Мурза о реакции Запада на действия Путина и о судьбе политзаключенных в РФ
Подкасты
Демократизация по ошибке. Александр Баунов о плюсах от кампании Надеждина, поездках в Таиланд и роли спорта для России
Подкасты
Церковь без веры. Богослов Андрей Кураев о преследовании священников, дарении мощей и «ценностях» Путина
Подкасты
«В 2023 году мы начали осмыслять кошмар». Андрей Архангельский об «отмене» звезд с вечеринки Ивлеевой, повальной цензуре и «Слове пацана»
Подкасты
«Власти пожалеют о том, что они сделали с Акуниным». Артемий Троицкий о деле против писателей и «популярности» Прилепина
Подкасты
«Наши сторонники разочаровываются от бездействия, а не от проигрыша». Максим Кац об оппозиции и необходимой стратегии в преддверии выборов
Подкасты
«Израиль не выиграет информационную войну». Ян Левинзон о мировом антисемитизме, пропалестинских протестах и отношениях Путина и Нетаньяху
Популярное
