Дезертир Артем Вовченко, которого депортировали из США и задержали в России, смог сбежать из страны

The Insider
Артем Вовченко

Бывший российский военнослужащий Артем Вовченко, которого депортировали из США и затем задержали по прилете в Москву, смог покинуть Россию. Об этом сообщила Russian America for Democracy in Russia.

«Произошло невероятное: Артем смог во второй раз вырваться из пасти путинской системы и снова обрести шанс на свободу. Но бежать пришлось без вещей, без денег и без какой-либо опоры. У Артема серьезные проблемы со спиной, и после пережитого его состояние стало только хуже», — говорится в сообщении организации.

Сам Вовченко рассказал проекту «Говорит НеМосква», что смог сбежать, поскольку российские силовики забыли забрать у него загранпаспорт. По словам бывшего военнослужащего, которого в России обвиняют по делу о самовольном оставлении части, после депортации его передали военной полиции и отправили в военное СИЗО ждать суда. Из-за проблем со спиной («были грыжи, онемела одна нога, я не мог не нее наступать») Вовченко требовалось лечение. По словам экс-военного, в изоляторе ему не оказывали медицинской помощи, но разрешили лечиться за собственный счет.

«Я лечился не в госпитале, а в гражданской клинике, которая находилась в городе. И я поймал время, когда могу улизнуть, добраться до определенного места. Уже оттуда ловить попутки и добираться уже до Беларуси, откуда я и собрался улетать.

Я сам не понял, почему у меня не забрали загранпаспорт. Видимо, бардак в регламенте или просто забыли. Как только я это осознал, сразу его спрятал. Всем говорил, что потерял документы еще в Америке, в миграционной тюрьме».

Свое нынешнее местонахождение Вовченко не раскрывает из соображений безопасности.

Покинув Россию в первый раз, Вовченко пытался получить убежище в США. После месяцев в иммиграционной тюрьме его депортировали в августе 2025 года. Как рассказывал сам Вовченко, его заставили подписать контракт во время срочной службы, которую он проходил на российской базе в Гюмри, Армения. В это время началось полномасштабное вторжение в Украину. «Я понимал, что начинают поднимать вопрос о передислокации, что могут отправить на помощь на украинский фронт. Я был категорически против этой войны», — рассказывает Вовченко. В конечном счете он сбежал из части и через несколько стран добрался до Мексики, а оттуда — в США.

