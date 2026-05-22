В Канаде нашли древнейшие свидетельства полового размножения и подвижности живых существ

Окаменелость диккинсонии / Фото: Scott Evans

Палеонтологи обнаружили в горах Маккензи на северо-западе Канады окаменелости возрастом около 567 млн лет с древнейшими известными свидетельствами полового размножения у животных. Таким образом, находка отодвигает эту границу на 5–10 млн лет назад по сравнению с предыдущими данными. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Свидетельства полового размножения оставили фунизии — трубчатые существа, которых часто находили в плотных скоплениях. Отмечается, что такое расположение указывает на массовый нерест, поскольку организмы одновременно выпускали сперму и яйца в воду, как это делают современные кораллы.

Вместе с фунизиями ученые нашли диккинсонию — безротое плоское существо, поглощавшее питательные вещества всей нижней поверхностью тела, — и кимбереллу, которая оставила характерные царапины на морском дне от соскребания органики. Вместе они дают древнейшие известные свидетельства подвижности у животных. Все эти организмы обитали на глубине около 180 метров, вдали от мелководных прибрежных зон.

Найденные окаменелости принадлежат к беломорской сборке — группе эдиакарских организмов, хорошо известной по находкам в России, Австралии и Азии, но прежде никогда не встречавшейся в Северной Америке. Находка сделала канадский район Секви-Брук первым местом на континенте, где зафиксирован этот тип фауны.

Среди находок — существо в форме якоря, которое, по мнению авторов, может принадлежать к ранее неизвестному виду. Пока у исследователей есть лишь один образец, и они не готовы его классифицировать. 

На раскопки команда потратила всего пять дней, так что бóльшая часть участка еще не исследована. Ученые планируют вернуться — в том числе чтобы разобраться, почему столь сложные экосистемы формировались именно в глубоководных условиях, а не у береговой линии, как это происходило в более поздние эпохи.

