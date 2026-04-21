Ученые обнаружили древнейшего мелового родственника кистеперой рыбы латимерии, который заполнил пробел в эволюции латимерид

Британские палеонтологи описали ископаемую целакантовую рыбу, которая заполняет 50-миллионнолетний пробел в эволюционной летописи латимерид — семейства, к которому принадлежит современная кистеперая рыба латимерия. Новый вид оказался промежуточной формой между древними юрскими целакантами и их позднемеловыми потомками, анатомически уже очень близкими к ныне существующей рыбе. Статья опубликована в журнале Papers in Palaeontology.

Новый вид получил название Macropoma gombessae — в честь «гомбессы», так жители Коморских островов называли латимерию, это слово означает «несъедобная» или «бесполезная рыба». Окаменелость найдена в районе Фолкстона (Кент), она датируется альбским ярусом нижнего мела — то есть примерно 100–113 млн лет назад. Череп сохранился почти полностью и был изучен с помощью рентгеновской компьютерной томографии.

До этой находки от начала мелового периода не было известно ни одного диагностируемого вида латимерид — только фрагменты, которые нельзя было надежно атрибутировать. M. gombessae позволил проследить, как именно менялась анатомия черепа на пути от юрских форм к позднемеловым, в частности, как трансформировалось строение нижней челюсти и орнаментация костей черепа, постепенно приближаясь к тому, что можно видеть у современной латимерии.

Рыба была обнаружена не в известняковых рифовых отложениях, где обычно встречают меловых целакантов, а в морских глинистых осадочных породах. Именно это, по мнению авторов, объясняет одну из главных анатомических особенностей открытого вида: аномально крупные поры сенсорных каналов на черепе и нижней челюсти. Предположительно, такая гиперчувствительность была адаптацией к охоте в условиях низкой видимости на глубинах от 90 до 350 м.

Авторы также пересмотрели таксономический статус Macropoma willemoesii из верхнеюрских отложений Германии — он исключен из рода и переведен в категорию неопределенного положения. Это означает, что M. gombessae становится древнейшим достоверным видом рода Macropoma, а сам род теперь ограничен меловым периодом.

Целаканты считаются одними из самых медленно эволюционировавших позвоночных — их нередко называют «живыми ископаемыми». Ныне живущая латимерия была открыта в 1938 году у берегов Южной Африки, что стало одним из самых громких зоологических событий XX века.