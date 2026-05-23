Фильм Звягинцева получил Гран-при Каннского фестиваля. Режиссер обратился со сцены к Путину с призывом остановить войну

Gonzalo Fuentes / Reuters

Лента «Минотавр» Андрея Звягинцева получила Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Российский режиссер произнес речь на русском языке: он поблагодарил, помимо прочих, комиссию фестиваля за выбор картины в конкурсную программу, а также съемочную команду. В конце выступления он обратился к российскому правителю Владимиру Путину:

«Я бы хотел обратиться к одному человеку от своего собственного имени. Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Уверен, гораздо более важные вопросы ему сейчас приходится решать. И я знаю, что в его окружении есть люди, знающие, как передать ему эти слова. Миллионы людей по обе линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном, чтобы наконец прекратились бессчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого».

Гран-при — вторая по значимости награда Каннского фестиваля после «Золотой пальмовой ветви». Главный приз в этом году получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Приз жюри достался немецкой кинематографистке Валеске Гризебах за картину «Приключение мечты». Награду за лучшую режиссуру разделили поляк Павел Павликовский за «Фатерлянд» и испанцы Хавьер Кальво и Хавьер Амброси за «Черный шар». Награду за лучший сценарий получил «Человек своего времени» французского режиссера Эммануэля Марре.

Приз за лучшую мужскую роль получили Эммануэль Маккиа и Валентин Кампанье, снявшиеся в фильме Лукаса Донта «Трус». В женской актерской номинации награду разделили Виржини Эфира и Тао Окамото за роли в картине Рюсукэ Хамагути «Внезапно».

