Фильм Звягинцева получил Гран-при Каннского фестиваля. Режиссер обратился со сцены к Путину с призывом остановить войну

Гран-при — вторая по значимости награда Каннского фестиваля после «Золотой пальмовой ветви». Главный приз в этом году получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Приз жюри достался немецкой кинематографистке Валеске Гризебах за картину «Приключение мечты». Награду за лучшую режиссуру разделили поляк Павел Павликовский за «Фатерлянд» и испанцы Хавьер Кальво и Хавьер Амброси за «Черный шар». Награду за лучший сценарий получил «Человек своего времени» французского режиссера Эммануэля Марре.

Приз за лучшую мужскую роль получили Эммануэль Маккиа и Валентин Кампанье, снявшиеся в фильме Лукаса Донта «Трус». В женской актерской номинации награду разделили Виржини Эфира и Тао Окамото за роли в картине Рюсукэ Хамагути «Внезапно».