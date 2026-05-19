В Каннах показали «Минотавра» Звягинцева. Фильм встретили долгими овациями, режиссер выступил на фестивале впервые почти за 10 лет

Съемочная группа «Минотавра» на красной дорожке в Каннах. John Locher / AP

На 79-м Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители встретили ленту длительными овациями. Это первая картина российского режиссера почти за 10 лет: предыдущий фильм «Нелюбовь» вышел в 2017-м и получил приз жюри Каннского фестиваля.

Звягинцев поблагодарил команду, члены которой — выходцы из разных стран:

«У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметало как осколки по всему миру — от Ванкувера до Лондона, от Сантьяго-де-Компостела до Лимасола и так далее, со всеми остановками, — но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я бесконечно признателен им всем. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые и познакомился с ними впервые. Я вам очень признателен. И, конечно, вам, зрителям этого зала, великого зала „Люмьер“, который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу. Спасибо всем».

«Минотавр», который был снят в Латвии, — ремейк фильма Клода Шаброля «Неверная жена». Главный герой картины — директор компании, которому изменяет жена. Его вызывают в администрацию региона и требуют направить сотрудников предприятия для мобилизации. В фильме снялись Варвара Шмыкова, Ирис Лебедева, Юрис Жагарс, Дмитрий Мазуров и Анатолий Белый. Кинокритик Андрей Плахов назвал ленту «мощным антивоенным высказыванием».

Сам Звягинцев уехал из России в 2022 году. Годом ранее он тяжело перенес коронавирус: как писали СМИ, его вывозили на лечение в Германию почти с 90-процентным поражением легких и вводили в искусственную кому.

