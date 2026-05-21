Внучка бывшего мэра Самары подмешивала яд в его лекарства. Его тело пропустили через мясорубку и выбросили в мусорку

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в его убийстве, долгое время подмешивала дедушке и бабушке вещества в напитки и лекарства, чтобы добиться передачи имущества. Об этом в Самарском областном суде заявила прокуратура, передает корреспондент ТАСС.

По версии обвинения, сначала Екатерина Тархова регулярно добавляла потерпевшим вещества для «угнетения когнитивной деятельности», рассчитывая, что под их воздействием они подпишут документы на имущество. Однако, как заявил прокурор, ожидаемого эффекта добиться не удалось.

После этого, согласно обвинению, организаторы преступления передали из-за границы другое опасное вещество, вызывающее помутнение рассудка. Его расфасовали в капсулы, которые Тархова подмешивала родственникам в лекарства.

Прокуратура утверждает, что под воздействием этих веществ Виктор Тархов потерял возможность передвигаться и сопротивляться, после чего в квартиру был впущен соучастник преступления Дмитрий Метревели.

По версии следствия, организатором преступной группы была проживавшая за границей Светлана Метревели. Следствие считает, что она привлекла к преступлению своего сына Дмитрия Метревели, Екатерину Тархову и Таисию Киселёву.

31-летнюю Екатерину Тархову обвиняют в убийстве, надругательстве над телами, краже, мошенничестве и ряде других преступлений. По версии следствия, Метревели расчленил тела супругов, после чего Екатерина пропустила их через мясорубку и смешала с гречкой. Потом расфасовала по мусорным пактам и выбросила в мусорные баки.

78-летний бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья Тархова пропали в январе 2025 года. Вскоре была задержана внучка супругов Екатерина Тархова, которая созналась в преступлении из корыстных побуждений и рассказала о сообщниках.

Как напоминают «Ведомости», Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. До прихода в политику он работал на крупных нефтехимических предприятиях Куйбышевской области, а в 1990 году возглавил Куйбышевский облисполком. Как пишут «Ведомости», именно Тархов инициировал возвращение Куйбышеву исторического названия Самара. В 2000 году Тархов участвовал в выборах губернатора Самарской области, а позже стал одним из заметных представителей «Справедливой России» в регионе. Его дочь Людмила Тархова в 2022 году была осуждена на семь лет колонии по делу о вымогательстве у депутата областной думы.