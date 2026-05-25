Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии и подозревают в хранении наркотиков

Митрополит Иларион (в миру — Григорий Алфеев) задержан властями Чехии. Как сообщается в Telegram-канале священника, задержание произошло 24 мая в Карловых Варах, куда Илариона, ранее возглавлявшего Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, отправили на служение в конце 2024 года:

«После выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах был остановлен автомобиль, в котором находились митрополит Иларион и сопровождавший его оператор. По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не сообщили ясных причин остановки, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, и сразу приступили к досмотру автомобиля. В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой».

Сам Иларион назвал происходящее провокацией:

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня как для священнослужителя само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».

Адвокат митрополита Илариона, председатель общественного Еврейского национального фонда в Чехии Михал Пацовский утверждает, что автомобиль иерарха РПЦ «фактически ожидали» две полицейские машины. Оснований для остановки полицейские не назвали, а документы потребовали не только у водителя, но и у священника. Также, по словам адвоката, Илариона увели в магазин на автозаправке и не позволили ему наблюдать за досмотром автомобиля:

«Должны быть свидетели или видеофиксация. Ничего из этого, насколько нам известно на данный момент, не было. Предварительно мы видим явные признаки нарушения процессуального порядка. <...> Полицейские сразу направились к багажнику — как будто заранее знали, где искать. Если проводился досмотр всей машины, почему не были досмотрены личные вещи и сумки? Это один из ключевых вопросов защиты».

В сообщении в Telegram-канале Илариона говорится, что митрополит в последние месяцы получал угрозы от неизвестных, требовавших от него покинуть место служения. Утверждается, что угрозы «были политически окрашены: их авторы связывали присутствие митрополита Илариона в Карловых Варах с его российским происхождением, церковной принадлежностью и служением в храме Московского патриархата».

Митрополит Иларион до июня 2022 года занимал должность председателя отдела внешних связей РПЦ и входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла. Затем по неизвестным причинам Илариона сняли с должности, исключили из Синода и отправили служить в Венгрию. В то время когда митрополит возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, его келейник Георгий Сузуки обвинил иерарха в домогательствах. Позднее Сузуки в интервью The Insider рассказывал, что Иларион регулярно встречался с тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и лоббировать снятие антироссийских санкций. Иларион отверг обвинения Георгия Сузуки в домогательствах и обвинил мать келейника в вымогательстве.

Между тем «Новая газеты Европа» выяснила, что за время служения в Венгрии митрополит успел получить венгерское гражданство и купить роскошное поместье под Будапештом. В декабре 2024 года Илариона отправили в отставку и перевели на служение в Чехию.