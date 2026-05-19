Казахстанский бизнесмен со связями в российском банковском секторе выкупает международную ERG, в руководство которой вошел глава АП страны

Бизнесу международной горнодобывающей Eurasian Resources Group (ERG) в Казахстане уже прочат национализацию — на пост генерального директора рассматривается кандидатура главы Администрации президента. Покупку доли почти в полтора миллиарда долларов в фирме уже полгода обсуждает бизнесмен Шахмурат Муталип, лишь недавно попавший в топ-25 самых богатых людей в стране. У него есть связи в российском банковском секторе, но происхождение его денег неясно.

«Частичная национализация»

На этой неделе компания Nature energy solutions Ltd. казахстанского бизнесмена Шахмурата Муталипа выпустила облигации на $1,2 млрд. Они рассчитаны на полгода, торги начнутся 20 мая. Облигации — это ценные бумаги, покупая которые инвесторы фактически дают деньги в долг компании или государству.

Примерно такую же сумму — $1,4 млрд — Муталип планировал потратить на покупку доли в международной Eurasian Resources Group (ERG), занимающейся добычей и переработкой минералов по всему миру. Об этой предстоящей сделке The Insider писал еще в январе этого года.

В $1,4 млрд оценили контрольный 40-процентный пакет акций компании. Им владеют бизнесмены Патох Чодиев и семья покойного Александра Машкевича — именно у них хочет выкупить долю Муталип. По данным источника редакции, знакомого с ходом сделки, он уже внес предоплату в размере $200 млн. Оставшиеся $1,2 млрд в теории и могут покрыть деньги от продаж облигаций. Происхождение уже заплаченных миллионов неизвестно.

В начале мая газета Financial Times написала, что ERG в Казахстане ждет де-факто частичная национализация. Дело в том, что еще в марте в совет директоров компании вошел Роман Скляр — тогда заместитель премьер-министра Республики, а теперь — глава Администрации президента Казахстана. Последнюю должность он получил совсем недавно — 5 мая. FT со ссылкой на источники в компании писала, что Скляра могут назначить генеральным директором компании. Получил ли он этот пост, пока неизвестно.

Газета называла это взятие компании под контроль государства «частичной национализацией». 40% акций ERG и так принадлежали государству.