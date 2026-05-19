Казахстанский бизнесмен со связями в российском банковском секторе выкупает международную ERG, в руководство которой вошел глава АП страны

Бизнесу международной горнодобывающей Eurasian Resources Group (ERG) в Казахстане уже прочат национализацию — на пост генерального директора рассматривается кандидатура главы Администрации президента. Покупку доли почти в полтора миллиарда долларов в фирме уже полгода обсуждает бизнесмен Шахмурат Муталип, лишь недавно попавший в топ-25 самых богатых людей в стране. У него есть связи в российском банковском секторе, но происхождение его денег неясно.
«Частичная национализация»
На этой неделе компания Nature energy solutions Ltd. казахстанского бизнесмена Шахмурата Муталипа выпустила облигации на $1,2 млрд. Они рассчитаны на полгода, торги начнутся 20 мая. Облигации — это ценные бумаги, покупая которые инвесторы фактически дают деньги в долг компании или государству.
Примерно такую же сумму — $1,4 млрд — Муталип планировал потратить на покупку доли в международной Eurasian Resources Group (ERG), занимающейся добычей и переработкой минералов по всему миру. Об этой предстоящей сделке The Insider писал еще в январе этого года.
В $1,4 млрд оценили контрольный 40-процентный пакет акций компании. Им владеют бизнесмены Патох Чодиев и семья покойного Александра Машкевича — именно у них хочет выкупить долю Муталип. По данным источника редакции, знакомого с ходом сделки, он уже внес предоплату в размере $200 млн. Оставшиеся $1,2 млрд в теории и могут покрыть деньги от продаж облигаций. Происхождение уже заплаченных миллионов неизвестно.
В начале мая газета Financial Times написала, что ERG в Казахстане ждет де-факто частичная национализация. Дело в том, что еще в марте в совет директоров компании вошел Роман Скляр — тогда заместитель премьер-министра Республики, а теперь — глава Администрации президента Казахстана. Последнюю должность он получил совсем недавно — 5 мая. FT со ссылкой на источники в компании писала, что Скляра могут назначить генеральным директором компании. Получил ли он этот пост, пока неизвестно.
Газета называла это взятие компании под контроль государства «частичной национализацией». 40% акций ERG и так принадлежали государству.
АП «засветилась» и в самой компании Муталипа, выпустившей облигации. Судя по данным публичного реестра с сайта Международного финансового центра «Астана», 12 мая в совете директоров Nature energy solutions Ltd. появились два новых человека. Один из них — Бауржан Бишенов — тезка Заместителя заведующего Отделом мониторинга регионального развития АП. Эту должность он получил в апреле прошлого года, но занимает ли он ее и сейчас, неясно — на сайте президента Казахстана страничка отдела пустует.
Международная борьба
Изначально поддержать покупку Муталипом доли в ERG должна была швейцарская Glencore — один из крупнейших в мире поставщиков минералов, цветных металлов и энергоносителей.
Еще в марте 2026-го она предложила внести предоплату в размере $800 млн за будущие поставки феррохрома — сплава, необходимого для создания нержавеющей стали. Эта сумма в теории могла бы профинансировать заявку на покупку от Муталипа. Как отмечала Financial Times, швейцарская горнодобывающая компания давно сотрудничала с ERG и пыталась ее купить еще раньше — в 2011 году.
The Insider направил запрос в швейцарскую компанию, касательно ее участия в покупке Муталипом доли в ERG. Изначально компания попросила неделю на предоставление официального ответа, однако его так и не последовало. Спустя две недели, как стало известно редакции, Glencore отказалась от этой сделки.
Собеседник The Insider, знакомый с этим вопросом, предполагает, что компания не решилась на подобное сотрудничество из-за репутационных рисков.
У Glencore в Казахстане есть еще один инвест-проект — Kazzinc («Казцинк») — крупный производитель цинка, свинца, меди и драгоценных металлов в стране. Еще в сентябре 2025-го компания рассматривала возможность продать свою долю в 70% другому заинтересованному лицу, но затем внезапно передумала, объяснив это тем, что считает «Казцинк» своим «стратегическим активом». Между этими двумя событиями прошло менее трех недель, следует из изученных The Insider документов.
Однако, уже в конце ноября стало известно, что переговоры о продаже доли Glencore в «Казцинке» все-таки ведутся. Вот только покупатель сменился — им стал Шахмурат Муталип. Сумму сделки оценивали в $3,5 млрд.
Скупка активов и российский след
Происхождение денег Муталипа достаточно туманно. Это отмечали еще казахстанские журналисты-расследователи (1, 2). Муталип начал свою карьеру в строительном бизнесе и еще на начало этого года, когда стало известно о его предложении купить долю ERG за почти полтора миллиарда долларов, не числился в списке сверхбогатых казахстанцев.
35-летний бизнесмен появился в топ-75 богатейших людей Казахстана по версии местного Forbes лишь в мае. Он стал новичком рейтинга и самым молодым его участником, расположившись на 22 строчке.
К покупке «Казцинка» и ERG Муталип только присматривается, но его строительная фирма Integra Construction KZ уже ведет крупные проекты — строит железные дороги, электростанции, здания и водопроводные сети. Проект «Аззатык Азия» со ссылкой на собеседников в среде юристов и бывших чиновников писал, что за предпринимательским успехом бизнесмена «стоят власти», но кто именно — неясно.
На интерес, в частности, Администрации президента в нынешних проектах Муталипа указывает и то, что в совете директоров интересующей его ERG уже есть глава АП. По словам собеседника The Insider, знакомого с ходом этой сделки, по крайней мере «пассивная поддержка» со стороны АП в этом случае «очевидна».
В марте — уже после того, как стало известно о планах Муталипа приобрести «Казцинк» и ERG, — принадлежащая ему Central Asia Resources Holding Ltd. купила 100% акций еще одной компании в горнодобывающем секторе. Она получила во владение «Алтыналмас», которая занимается добычей золота. Муталип также купил себе футбольный клуб «Ордабасы».
В биографии Муталипа есть и российский след. По словам источников The Insider, у казахстанского бизнесмена есть тесные связи с российскими банкирами: он лично знаком с президентом ВТБ Андреем Костиным, а «завел» его в российские банки предприниматель Алишер Усманов. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.