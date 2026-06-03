Еврокомиссия представила план, который не позволит США отключить свои облачные сервисы в Европе

Европейская комиссия представила пакет предложений по «технологическому суверенитету» ЕС — он предусматривает снижение зависимости от американских и китайских поставщиков облачных сервисов, искусственного интеллекта и полупроводников, сообщает The Guardian. Главная задача инициативы — убедиться, что ни одно иностранное правительство или компания не располагают «аварийным рубильником» для отключения критически важных технологических услуг в Европе.

Вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен заявила, что американский закон CLOUD Act 2018 года, позволяющий федеральным органам власти получать доступ к данным, хранимым американскими провайдерами в других странах, «противоречит нашим нормам». По ее словам, ЕС не планирует самоизоляции, однако должен выявлять «рискованные зависимости» в чувствительных отраслях — прежде всего там, где речь идет о безопасности, правосудии и охране границ.

Согласно проекту, государства — члены ЕС обязаны будут провести оценку рисков поставщиков облачных сервисов в таких сферах, как оборона, уголовное правосудие и управление границами. Если провайдер будет признан неблагонадежным, власти смогут потребовать его замены. Американские облачные компании, работающие на европейском рынке, должны будут доказать, что не передадут данные ЕС американским властям по требованию. Организация Computer and Communications Industry Association, в которую входят Amazon и Google, назвала предложения Еврокомиссии «опасным рецептом постепенного закрытия рынка».

В рамках пакета также запланировано утроение мощностей дата-центров ЕС в течение ближайших пяти-семи лет. Для этого введут рейтинговую систему энергоэффективности и создадут «зоны ускорения» с упрощенным разрешительным порядком. Сейчас доля ЕС в мировом производстве полупроводников составляет лишь 10%, несмотря на принятый в 2023 году Европейский закон о чипах.

Предложения должны быть одобрены государствами-членами и Европейским парламентом. Отмечается, что их принятие грозит обострить и без того напряженные отношения с администрацией Трампа, поскольку Вашингтон последовательно критикует европейское цифровое регулирование и угрожает новыми пошлинами.

Ранее The Insider писал об этой инициативе ЕС в целом и о том, что Трамп назвал европейские законы, направленные против американских технологических компаний, «вымогательством» и пригрозил в ответ ввести пошлины на европейские товары, а Илон Маск призвал вовсе упразднить ЕС.