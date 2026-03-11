Декларация цифровой независимости: как и почему ЕС пытается защититься от монополии американских интернет-платформ

Именно для таких корпораций DMA вводит специальный термин: «гейткипер» — то есть тот, кто контролирует целые сегменты рынка и может ограничить доступ других игроков к ним. В сентябре 2023 года Еврокомиссия официально определила шесть первых «гейткиперов» — это Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (владелец TikTok), Meta и Microsoft.

Каждая из этих компаний оказывает те или иные «ключевые платформенные услуги», будь то магазины мобильных приложений, поисковые системы или социальные сети, связывающие бизнес с миллионами пользователей. В этой позиции, по мнению ЕС, «гейткиперы» могут создавать так называемые бутылочные горлышки — то есть зоны, где денежные потоки практически полностью им подконтрольны.

Позиция у Европы следующая: если компания контролирует де-факто жизненно важный сервис, она не должна злоупотреблять этой властью. В соответствии с DMA «гейткиперы» обязаны следовать конкретному списку правил. Например, они должны позволять пользователям легко удалять предустановленные приложения или выбирать альтернативные магазины с ними. Также от компаний требуют открывать доступ к данным, будь то показатели эффективности рекламы или информация, которую бизнес-пользователи генерируют на платформах. Запреты включают, среди прочего, отслеживание поведения пользователей вне платформы, несправедливое ранжирование собственных продуктов выше конкурентов и так далее.

Помимо прочего, в европейском цифровом законодательстве затрагиваются и моральные аспекты. В тексте DMA часто мелькает слово «несправедливость». Она определяется как «дисбаланс между правами и обязанностями бизнес-пользователей» на платформе. Если, например, разработчик приложения или продавец теряется в непрозрачных условиях и требованиях и за счет этого фактически оказывается под контролем владельца платформы, то она будет считаться «несправедливой». Этот ориентированный на потребителей и разработчиков подход совсем не совпадает с более дружелюбной к крупным компаниям практикой американского антимонопольного законодательства, что создает очередную точку напряжения между Евросоюзом и США.

Американские эксперты и чиновники, разумеется, сочли, что преобладание компаний из США в списке «гейткиперов» говорит о предвзятости Европы по отношению к их технологиям. Однако присутствие китайской ByteDance в том же перечне опровергает эту версию. К тому же у антитрастового комитета США имеются претензии ровно к тем же самым фирмам.

Тем не менее, с учетом нынешних напряженных трансатлантических отношений цифровая политика ЕС дает повод для разговоров об экономической «холодной войне» в сфере технологий. Как выразились аналитики Атлантического совета, «новые европейские правила — это декларация независимости от Кремниевой долины».

Невыполнение DMA влечет довольно ощутимые последствия для компаний. Несоблюдение может повлечь за собой штрафы в размере до 10% (или 20% для особо злостных нарушителей) от глобальной выручки фирмы и даже возможные структурные изменения в качестве крайней меры. Речь тут, например, о принудительном выводе отдельных подразделений из состава корпораций.

Так, по итогам разбирательства по антимонопольному иску в 1982 году правительство США разделило гиганта телекоммуникаций AT&T, превратив его локальных провайдеров в отдельные маленькие компании. А в 2001 году под нож чуть не попал Microsoft, но после смены администрации в Вашингтоне всё закончилось сделкой, и фирме удалось избежать реструктуризации.

Трампоугроза

Позиция Евросоюза спровоцировала не только критику, но и ответные законодательные меры со стороны США, которым нет смысла без боя сдавать свои преимущества. В июле 2025 года комитет Палаты представителей по вопросам судопроизводства опубликовал доклад под названием «Угроза иностранной цензуры: как закон ЕС о цифровых услугах нарушает свободу слова американцев».

В документе утверждается, что требования DSA к модерации контента фактически вынуждают платформы подавлять политические дискуссии во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах. Авторы отчета, ссылаясь на некие непубличные материалы ЕС, обвиняют европейские регулирующие органы в стремлении принудить крупные платформы соблюдать их требования не только в Европе, но и на глобальном уровне, что способствует подавлению свободы слова. По их версии, DSA используется даже для цензурирования «юмора и сатиры».

Юридическое экспертное сообщество резко раскритиковало подобные формулировки. В одном из открытых писем отмечается, что в докладе Палаты представителей полностью игнорируются предусмотренные DSA меры по защите и продвижению свободы слова и выражения, а требования закона в значительной степени соответствуют давно принятым в США нормам по удалению незаконного контента. К тому же, подчеркивают авторы, не существует свидетельств, что к американским компаниям относятся хуже, чем к европейским или, например, китайским.