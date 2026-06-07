Китай объявил о морской операции у Тайваня. Пекин назвал ее ответом на японско-филиппинские переговоры о разграничении морских зон

КНР начала специальную морскую операцию у восточного побережья Тайваня в ответ на начало переговоров между Японией и Филиппинами о делимитации моря в этом районе, передает агентство «Синьхуа»:

«Цель операции — в полной мере осуществлять административно-правоприменительную юрисдикцию Китая на море, укрепить возможности патрульного правоприменения в дальних морских районах и регулирования движения в ключевых акваториях, обеспечить безопасность морского движения и защитить национальные права и интересы».

В Пекине переговоры Токио и Манилы о морских границах назвали «серьезным нарушением территориального суверенитета и морских прав Китая». О запуске процесса делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа к востоку от Тайваня Япония и Филиппины объявили во время недавнего визита филиппинского президента Фердинанда Маркоса — младшего в Японию.

В начале текущей недели в МИД КНР обвинили стороны в нарушении, помимо прочего, Конвенции ООН по морскому праву. В Госсовете Китая по делам Тайваня сказали, что воды, где проходит обсуждаемая морская граница, находятся недалеко от острова.

В свою очередь администрация береговой охраны Тайваня заявила, что Китай не обладает правами суверенитета в восточных водах. Власти острова направили пять кораблей — «Даньшуй», «Цзиань», «Гаосюн», «Чанбинь» и «Хуалянь» — и патрульный катер для наблюдения за китайскими силами.

Береговая охрана отчиталась, что с помощью объединенных средств разведки, наблюдения и мониторинга полностью отслеживает перемещения китайских судов «Хайсюнь-06», «Хайсюнь-08», «Хайсюнь-09» и «Дунхайцзю-113». Эти суда вышли из порта Сямэнь и направились в юго-западные воды Тайваня, следуя за пределами линии ограниченных вод острова.

Пекин считает остров частью своей территории и выступает против официальных контактов других государств с тайваньскими властями. Власти Тайваня, в свою очередь, отвергают предлагаемую Китаем модель «одна страна — две системы», которую Пекин с 1980-х годов использует как основу для возможного объединения. На этом фоне Япония и Филиппины все активнее рассматривают усиление Китая вокруг Тайваня как фактор риска для собственной безопасности.