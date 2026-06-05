У «золотой судьи» Хахалевой конфисковали 73 участка и около 100 зданий

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и связанных с ними лиц, сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Хахалева получила известность как «золотая судья» после свадьбы дочери за $2 млн. СМИ связывали ее с земельными спорами вокруг активов Кущёвской ОПГ, а источники ТАСС называли ее и сестру доверенными лицами бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова.

Ответчиками по делу проходили 20 физических и два юридических лица, которых следствие считает номинальными владельцами активов семьи Хахалевых и участниками схем по легализации имущества, приобретенного коррупционным путем. Суд пришел к выводу, что во время работы в Краснодарском краевом суде Елена Хахалева способствовала передаче ценных сельскохозяйственных земель структурам, связанным с ее бывшим мужем Робертом Хахалевым.

В материалах дела также говорится, что семья получила контроль над земельным фондом площадью более 12,5 тысячи гектаров, что позволило ей получать доходы и вкладывать их в недвижимость, автомобили, предметы роскоши и другие активы. Как утверждается в решении, сестра бывшей судьи Наталия Хахалева, работавшая в Арбитражном суде Краснодарского края, помогала связанным с Робертом Хахалевым компаниям избегать уплаты многомиллионных налогов и других обязательных платежей.

Суд постановил обратить в доход государства доли в уставных капиталах четырех компаний, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также более 15,5 млн рублей, находящихся на счетах ответчиков. Решение обращено к немедленному исполнению.

Елена Хахалева получила известность в 2017 году после публикаций о свадьбе ее дочери, на которой выступали Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Стоимость торжества СМИ оценивали примерно в $2 млн, после чего за ней закрепилось прозвище «золотая судья».

Позднее имя Хахалевой неоднократно фигурировало в публикациях о земельных спорах в Кущёвском районе Краснодарского края. СМИ и авторы расследований связывали ее с Фёдором Стрельцовым, которого называли бывшим участником Кущёвской ОПГ и человеком, получившим контроль над частью активов, ранее принадлежавших структурам Сергея Цапка.

В 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву полномочий. По данным коллегии, в течение нескольких лет она отсутствовала на работе более 120 дней, но продолжала получать заработную плату. После возбуждения уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге бывшая судья покинула Россию. В 2022 году ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Весной этого года в центре внимания оказалась и сестра бывшей судьи. Источники ТАСС в правоохранительных органах утверждали, что Елена и Наталия Хахалевы были связаны не только с бывшим председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, но и с бывшим председателем Совета судей России Виктором Момотовым. Момотова в 2025 году самого лишили активов на 9 млрд рублей по иску Генпрокуратуры, а в мае 2026 года ВККС прекратила его статус судьи в отставке и лишила неприкосновенности из-за нарушения антикоррупционного законодательства.