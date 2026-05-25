Экс-председателя Совета судей Виктора Момотова лишили статуса судьи в отставке и неприкосновенности

Высшая квалификационная коллегия судей России лишила бывшего судью Верховного суда и экс-председателя Совета судей Виктора Момотова статуса судьи в отставке, а вместе с ним — судейской неприкосновенности, сообщают ТАСС и РИА «Новости». Основанием стало нарушение антикоррупционного законодательства. Решение было принято единогласно тайным голосованием.

Лишение статуса судьи в отставке означает, что Момотов утратил судейскую неприкосновенность и другие привилегии, сохранявшиеся после ухода с должности. Теперь против него могут возбудить уголовное дело, а также избрать меру пресечения, включая арест.

Момотов на заседании ВККС заявил, что после иска Генпрокуратуры оказался «совершенно беззащитным» и из-за «девяти месяцев публичного позора» думал о самоубийстве.

«У меня арестовали все счета, я чуть руки на себя не наложил, если бы не дети», — приводит слова Момотова РИА «Новости».

Момотов ушел в отставку осенью 2025 года на фоне антикоррупционного иска Генпрокуратуры и был снят с должности главы Совета судей. Тогда же его имя прозвучало в другом громком процессе — о прекращении статуса председателя Краснодарского краевого суда в отставке Александра Чернова. Представитель прокуратуры утверждал, что Чернов якобы пользовался «протекцией от Верховного суда через Момотова».

Осенью прошлого года Генпрокуратура обвинила Момотова в незаконном получении активов на 9 млрд рублей, связях с криминальным миром и ведении бизнеса в нарушение запрета для судей заниматься коммерческой деятельностью. По версии ведомства, Момотов был связан с владельцем сети гостиниц Marton Андреем Марченко, которого прокуратура называла «краснодарским представителем криминалитета», а также с лидерами группировки «Покровские» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым.

Прокуратура утверждала, что Момотов совместно с Марченко участвовал в гостиничном бизнесе в нескольких регионах России, используя свой статус и влияние в судебной системе для легализации недвижимости и защиты активов. В иске говорилось, что через суды были узаконены как минимум 11 объектов недвижимости, а часть имущества оформлялась на родственников и аффилированных лиц, включая мать Момотова.

В октябре 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства 97 объектов недвижимости и других активов, связанных с Момотовым и его партнерами. Общая стоимость имущества оценивалась примерно в 9 млрд рублей. Арест был наложен не только на имущество самого бывшего судьи, но и на активы 22 связанных с ним лиц.

Во время судебного процесса представитель Генпрокуратуры также обвинял Момотова в «крышевании» сети гостиниц Marton, где, по версии ведомства, оказывались секс-услуги. Прокуратура утверждала, что в отелях практиковалась почасовая сдача номеров и работали сауны для организации проституции, а сам Момотов якобы «использовал свой статус и неприкосновенность для прикрытия активов». Кроме того, ведомство заявляло об уклонении от уплаты более 500 млн рублей налогов через дробление бизнеса. Сам Момотов отрицал связь с бизнесом Марченко и заявлял, что не имеет отношения к гостиничной сети.

На фоне иска Генпрокуратуры был арестован и бизнес-партнер Момотова Андрей Марченко. Позже Владимир Путин исключил бывшего судью из состава президентской комиссии по назначению судей.

Преследование Момотова началось вскоре после того, как бывший генеральный прокурор Игорь Краснов стал председателем Верховного суда. Именно Генпрокуратура при Краснове подала иск об изъятии активов Момотова, а уже после перехода Краснова в Верховный суд против Момотова начали последовательно принимать кадровые и процессуальные решения — от исключения из президентской комиссии до прекращения статуса судьи в отставке.

Виктор Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2016 году он возглавил Совет судей России — главный орган судейского сообщества страны.