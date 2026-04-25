У возглавлявшего 25 лет Краснодарский краевой суд Александра Чернова изъяли активы почти на миллиард рублей

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на сумму около 900 млн рублей. Решение принято по иску Генпрокуратуры в рамках антикоррупционного законодательства, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд пришел к выводу, что в 1994–2019 годах Чернов, занимая должность председателя суда, занимался коммерческой деятельностью, что запрещено судьям. По версии суда, он тайно владел и управлял компаниями, получал доходы и вкладывал их в недвижимость, автомобили и предметы роскоши, оформляя активы на родственников и доверенных лиц.

Ключевую роль в схеме, как следует из материалов дела, играли члены семьи Чернова. Его бывшая жена Галина Чернова, возглавлявшая Нотариальную палату Краснодарского края, используя свои полномочия, помогала скрывать происхождение активов, привлекая региональный нотариат. Их дочь Елена Рязанская стала вице-президентом палаты и участвовала в переоформлении имущества, а вторая дочь — Анастасия Шепель — также, по версии суда, была причастна к сокрытию активов. До 24 апреля 2026 года Шепель занимала должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края.

Суд постановил обратить в доход государства, в частности, шесть земельных участков общей площадью более 9 тысяч кв. м, 106 нежилых помещений, два жилых дома, 22 млн рублей на счетах, а также 36 кг золота в слитках и монетах. Решение обращено к немедленному исполнению.

Кроме того, суд прекратил право нотариальной деятельности Галины Черновой, Елены Рязанской, а также связанных с ними лиц. В ходе разбирательства Генпрокуратура также добилась расширения круга ответчиков, указав на возможное оформление активов на аффилированных лиц.

Фигура Чернова и его окружения уже несколько месяцев находится в центре антикоррупционных проверок. В апреле председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил Высшей квалификационной коллегии судей направить материалы в Генпрокуратуру для проверки дочери Чернова — судьи Анастасии Шепель. Основанием стали активы, не соответствующие задекларированным доходам.

Это уже не первое крупное изъятие активов, связанное с Черновым. В августе 2025 года суд в Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и денежные средства на сумму более 13 млрд рублей, включая десятки объектов недвижимости и доли в бизнесе.