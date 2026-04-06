Верховный суд инициировал проверку родственников «золотой судьи» Хахалевой и дочери бывшего главы краснодарского суда Чернова

Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) направить в Генеральную прокуратуру материалы для антикоррупционных проверок двух судей арбитражного суда Краснодарского края — Анастасии Шепель и Наталии Хахалевой, связанной с бандой Цапков. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает РБК.

Основанием стали активы, обнаруженные у них и членов их семей, которые не соответствуют задекларированным доходам. Шепель — дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, Наталия Хахалева — сестра экс-зампреда того же суда Елены Хахалевой. Помимо этого, материалы переданы для принятия процессуальных мер против судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

Дело Елены Хахалевой, получившей известность как «золотая судья», началось в 2017 году, когда в сети появились видео со свадьбы ее дочери, широко отмеченной в краснодарской резиденции «Галич-Холл» с участием Николая Баскова, Сосо Павлиашвили и Валерия Меладзе, — журналисты оценили торжество примерно в 4,5 млн рублей. Позднее адвокат Алексей Салмин обвинил Хахалеву в отсутствии юридического образования, хотя Тбилисский университет подлинность ее диплома официально подтвердил. В 2020 году ВККС лишила Хахалеву судейских полномочий за 128 прогульных дней, а еще через год та покинула Россию и была объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении нее касается мошенничества и служебного подлога. В январе 2025 года Хахалеву задержали в бакинском аэропорту, однако в марте Азербайджан отказал России в экстрадиции, не объяснив причин.

Фигура Чернова, возглавлявшего Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год, также оказалась в центре антикоррупционного расследования. Летом прошлого года Красногорский городской суд по иску Генпрокуратуры конфисковал имущество Чернова и связанных с ним лиц на сумму свыше 13 млрд рублей, которое, по версии ведомства, было приобретено на незадекларированные доходы. В ноябре ВККС прекратила его статус судьи в отставке.

Чернов руководил Краснодарским краевым судом четверть века и пользовался в регионе репутацией основателя местной судебной системы, Хахалева была его подчиненной. Антикоррупционные проверки затронули сестру Хахалевой и дочь Чернова, работающих в арбитражном суде того же региона.