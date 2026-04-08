Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1035

 

 

 

 

 

Новости

Суд арестовал имущество «золотой судьи» Хахалевой, связанной с Кущевской ОПГ и председателем Совета судей Момотовым

The Insider
Фото: Краснодарский краевой суд

Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, а также ее супруга, матери, сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой — и еще 36 связанных с ними лиц. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Обеспечительные меры приняты по иску об обращении имущества в доход государства. Как утверждается в материалах иска, поводом стали сведения о несоблюдении Хахалевой и ее родственниками антикоррупционных запретов и обязанностей, предусмотренных для судей. По версии Генеральной прокуратуры, через судебные механизмы в пользу аффилированных с мужем Хахалевой Робертом Хахалевым структур были оформлены высоколиквидные сельхозугодья общей площадью более 12,5 тысячи гектаров, стоимость которых, по оценке источников ТАСС, составляет не менее 1,8 млрд рублей.

В пресс-службе судов утверждают, что это позволило семье «непрерывно обогащаться» и переводить доходы в движимое и недвижимое имущество, дорогие автомобили, предметы роскоши и другие активы. Там также заявили, что Наталия Хахалева, будучи судьей арбитражного суда, участвовала в освобождении аффилированных с Робертом Хахалевым компаний от уплаты многомиллионных налоговых и иных обязательных платежей. Кроме того, по данным суда, в 2014–2020 годах на мать Елены Хахалевой было оформлено имущество общей стоимостью свыше 100 млн рублей.

Арест наложен на всё движимое и недвижимое имущество ответчиков и связанных с ними лиц, а также на акции, доли в уставных капиталах, денежные средства и недвижимость коммерческих организаций, связанных с ними. Предварительное судебное заседание назначено на 16 апреля 2026 года.

Елена Хахалева получила известность как «золотая судья» в 2017 году после того, как СМИ обратили внимание на роскошную свадьбу ее дочери. На торжестве выступали Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон, а стоимость праздника журналисты оценивали в $2 млн. Позднее Хахалеву не раз связывали с земельными спорами в Кущевском районе и с Фёдором Стрельцовым, которого называли бывшим участником Кущёвской ОПГ и правопреемником активов Сергея Цапка.

В 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) лишила Хахалеву статуса судьи из-за многочисленных прогулов. По данным ВККС, в 2016–2019 годах она отсутствовала на работе 127 дней, но получала зарплату, незаконно получив почти 1,2 млн рублей. В 2021 году стало известно, что Хахалева покинула Россию, после чего ее объявили в международный розыск, а в 2022 году заочно арестовали по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

По данным ТАСС, ссылающегося на источники в правоохранительных органах, Елена Хахалева и ее сестра Наталия Хахалева были доверенными лицами не только бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, но и бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова. По версии собеседников агентства, именно это позволило им занять влиятельные позиции в региональной судебной системе и использовать свои полномочия для незаконного обогащения. Источники ТАСС также утверждают, что структуры, связанные с семьей Хахалевой, с помощью незаконных судебных решений получили контроль над примерно 13 тысячами гектаров особо ценных сельхозземель, доходы от последующей застройки и перепродажи которых могли составить не менее 5 млрд рублей.

В январе 2025 года Хахалеву задержали в аэропорту Баку, однако уже в марте Азербайджан отказал России в ее экстрадиции. А 6 апреля 2026 года новый председатель Верховного суда Игорь Краснов инициировал антикоррупционную проверку ее сестры Наталии Хахалевой, работающей судьей Арбитражного суда Краснодарского края.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте