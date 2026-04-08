Суд арестовал имущество «золотой судьи» Хахалевой, связанной с Кущевской ОПГ и председателем Совета судей Момотовым

Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, а также ее супруга, матери, сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой — и еще 36 связанных с ними лиц. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Обеспечительные меры приняты по иску об обращении имущества в доход государства. Как утверждается в материалах иска, поводом стали сведения о несоблюдении Хахалевой и ее родственниками антикоррупционных запретов и обязанностей, предусмотренных для судей. По версии Генеральной прокуратуры, через судебные механизмы в пользу аффилированных с мужем Хахалевой Робертом Хахалевым структур были оформлены высоколиквидные сельхозугодья общей площадью более 12,5 тысячи гектаров, стоимость которых, по оценке источников ТАСС, составляет не менее 1,8 млрд рублей.

В пресс-службе судов утверждают, что это позволило семье «непрерывно обогащаться» и переводить доходы в движимое и недвижимое имущество, дорогие автомобили, предметы роскоши и другие активы. Там также заявили, что Наталия Хахалева, будучи судьей арбитражного суда, участвовала в освобождении аффилированных с Робертом Хахалевым компаний от уплаты многомиллионных налоговых и иных обязательных платежей. Кроме того, по данным суда, в 2014–2020 годах на мать Елены Хахалевой было оформлено имущество общей стоимостью свыше 100 млн рублей.

Арест наложен на всё движимое и недвижимое имущество ответчиков и связанных с ними лиц, а также на акции, доли в уставных капиталах, денежные средства и недвижимость коммерческих организаций, связанных с ними. Предварительное судебное заседание назначено на 16 апреля 2026 года.

Елена Хахалева получила известность как «золотая судья» в 2017 году после того, как СМИ обратили внимание на роскошную свадьбу ее дочери. На торжестве выступали Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон, а стоимость праздника журналисты оценивали в $2 млн. Позднее Хахалеву не раз связывали с земельными спорами в Кущевском районе и с Фёдором Стрельцовым, которого называли бывшим участником Кущёвской ОПГ и правопреемником активов Сергея Цапка.

В 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) лишила Хахалеву статуса судьи из-за многочисленных прогулов. По данным ВККС, в 2016–2019 годах она отсутствовала на работе 127 дней, но получала зарплату, незаконно получив почти 1,2 млн рублей. В 2021 году стало известно, что Хахалева покинула Россию, после чего ее объявили в международный розыск, а в 2022 году заочно арестовали по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

По данным ТАСС, ссылающегося на источники в правоохранительных органах, Елена Хахалева и ее сестра Наталия Хахалева были доверенными лицами не только бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, но и бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова. По версии собеседников агентства, именно это позволило им занять влиятельные позиции в региональной судебной системе и использовать свои полномочия для незаконного обогащения. Источники ТАСС также утверждают, что структуры, связанные с семьей Хахалевой, с помощью незаконных судебных решений получили контроль над примерно 13 тысячами гектаров особо ценных сельхозземель, доходы от последующей застройки и перепродажи которых могли составить не менее 5 млрд рублей.

В январе 2025 года Хахалеву задержали в аэропорту Баку, однако уже в марте Азербайджан отказал России в ее экстрадиции. А 6 апреля 2026 года новый председатель Верховного суда Игорь Краснов инициировал антикоррупционную проверку ее сестры Наталии Хахалевой, работающей судьей Арбитражного суда Краснодарского края.