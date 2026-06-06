Вице-премьер Патрушев попросил Путина разрешить онлайн-продажу вина. Связанный с ним банк управляет крупнейшей винодельней России

Вице-премьер Дмитрий Патрушев предложил Владимиру Путину вернуться к рассмотрению законопроектов об онлайн-продаже российского вина через инфраструктуру «Почты России» и маркетплейсы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Патрушева от 21 мая. Он также предложил легализовать рекламу российского вина в местах его производства. Связанный с Патрушевым Россельхозбанк сейчас управляет крупнейшей винодельней России — «Кубань-Вино».

Законопроект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина правительство внесло в Госдуму еще в апреле 2023 года, но тогда его не рассмотрели. Документ предполагал, что право на проведение эксперимента получит «Почта России»: оператор сможет без лицензии хранить вина, принадлежащие продавцам, а перечень доступных для продажи вин должен будет определить Минсельхоз. Теперь, как следует из письма Патрушева, в схему хотят включить и маркетплейсы. Возраст покупателей предлагается проверять с помощью Единой биометрической системы и мессенджера Max.

В «Почте России» заявили «Коммерсанту», что компания уже завершила подготовку и готова начать эксперимент. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, сказал, что инициатива Патрушева поддержана. Сам Патрушев в обращении к президенту пишет, что онлайн-продажи и реклама позволят российским производителям, в том числе небольшим фермерским винодельням, продавать продукцию напрямую потребителям на фоне ограниченного спроса.

Сейчас реклама алкоголя в России в целом запрещена. Законопроект, который делает исключение для производителей российских вин и разрешает размещать их рекламу на наружных конструкциях в отдельных регионах, группа депутатов внесла в Госдуму в ноябре 2023 года, но его также не рассмотрели. Формулировка о рекламе «в местах производства» может открыть для виноделен возможность продвигать алкоголь в регионах, где расположены их производственные площадки.

Дмитрий Патрушев — сын помощника Путина и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, одного из ближайших соратников президента. В 2010–2018 годах Патрушев-младший возглавлял Россельхозбанк, затем до 2024 года был министром сельского хозяйства и одновременно входил в наблюдательный совет Россельхозбанка. После назначения Патрушева вице-премьером Минсельхоз возглавила Оксана Лут, которую «Проект» называл его ставленницей. Лут много лет работала с Патрушевым: в ВТБ, где он в 2006–2010 годах был вице-президентом, в Россельхозбанке, а затем в Минсельхозе.

Сейчас Россельхозбанк через ООО «РСХБ-Финанс» управляет «Кубань-Вино» — крупнейшей винодельней России. В 2025 году компания произвела более 90 млн бутылок тихих и игристых вин, а площадь виноградников агрофирмы «Южная», входящей в группу, достигла 9464 гектаров. Это больше, чем у «Абрау-Дюрсо» и «Массандры» вместе взятых. По данным СПАРК, изученным The Insider, стоимость активов двух юрлиц винодельни — ООО «Агрофирма „Южная“» и ООО «Кубань-Вино» — составляет 24,5 млрд и 21,6 млрд рублей соответственно.

«Кубань-Вино» была конфискована весной 2024 года у бывших владельцев челябинского холдинга «Ариант» Юрия Антипова и Александра Аристова. В марте 2026 года глава Росимущества Вадим Яковенко называл группу «Кубань-Вино» среди крупнейших приватизационных сделок 2025 года: по его словам, ее продажа принесла 19,9 млрд рублей. Однако, по данным СПАРК, в ноябре 2025 года владельцем ООО «Агрофирма „Южная“» и ООО «Кубань-Вино» вместо Российской Федерации стало ООО «Капитал», которое полностью принадлежит Россельхозбанку. Сам Россельхозбанк находится под контролем Росимущества. Фактически государство продало винодельню структуре другого государственного актива.

Директором ООО «Капитал» является Борис Петров из Новгородской области. Telegram-канал «Пьяный Мастер» обращал внимание, что его отец, Анатолий Петров, был известен в регионе как криминальный авторитет по прозвищу Бифштекс. В 2016 году новгородские медиа писали, что Петров-старший совмещал членство в «Единой России» и мандат депутата городской думы с ролью «смотрящего» по Новгородской области; его задержание в московском ресторане «Сан-Ремо» показывали в программе «Вести. Дежурная часть».

Винодельческий портфель Россельхозбанка может расшириться еще сильнее. Как выяснил The Insider по данным СПАРК, 4 июня Российская Федерация стала владельцем ООО «Сидэко», которое через ООО «Терруары Юга» владеет ООО «Мысхако» и ООО «Раевское», а также является владельцем ООО «ОП „САУК-ДЕРЕ“», которому принадлежит ООО «Винодельня Саук-Дере». Ранее эти активы принадлежали бывшему депутату законодательного собрания Краснодарского края от «Единой России» Алексею Сидюкову. Иск об их обращении в доход государства был удовлетворен 10 апреля 2026 года, но изменения в ЕГРЮЛ внесли только на этой неделе.

Пока эти винодельни напрямую перешли в собственность Российской Федерации. Однако ранее национализированные сельскохозяйственные активы, включая «Кубань-Вино», передавались структурам Россельхозбанка. По аналогии с этой схемой они также могут оказаться в периметре банка. Эти винодельни выпускают вина под брендами «Ликурия», «Мысхако», «Раевское» и «Саук-Дере». По данным СПАРК, изученным The Insider, стоимость их активов на конец 2025 года составляла 8,7 млрд рублей.