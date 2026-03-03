Александра Барсукова

Для девятиклассников в России введут единый устный экзамен по истории

Уиткофф: На переговорах с США иранцы хвастались, что у Тегерана достаточно урана для создания 11 ядерных бомб

Путин обсудил с Орбаном судьбу граждан Венгрии, попавших в плен РФ. Ранее Москва передавала Будапешту военных ВСУ без согласования с Киевом

Бастрыкин призвал конфисковывать все имущество у осужденных за коррупцию и лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с июля 2024 года

НАТО не участвует в военной операции против Ирана, но готов защищать «каждый дюйм» территории стран блока — генсек Рютте

Флаг и гимн России возвращаются, форму с картой Украины запретили, 11 стран объявили бойкот. Как начинается Паралимпиада-2026

После ударов по Ирану в Азии вырос интерес к российской нефти, но для Кремля это краткосрочная выгода — востоковед

«Голосуйте за демократов». Медийные сторонники Трампа отрекаются от него после начала войны в Иране

«Заложники, кража денег и государственный терроризм»: как задержание инкассаторов обострило конфликт Украины и Венгрии

Нефть подорожала почти до $120 за баррель на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Это максимум с лета 2022 года

Путин поздравил сына убитого аятоллы Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана: «Уверен, вы с честью продолжите дело вашего отца»

Перед выборами в Венгрии усиливается борьба партий: журналисты раскрыли сеть фейковых аккаунтов, продвигающих «Фидес»

Число россиян на альтернативной службе достигло рекорда за 14 лет. Но количество отказов в переводе увеличивается — правозащитники

5 дней ограничения интернета в Москве нанесли ущерб бизнесу на миллиарды рублей — «Коммерсантъ»

Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло до рекордных 155 человек. Четырнадцать из них — «новички» списка

Прокуратура потребовала объявить бывшего топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого и его корпорацию Almaz Capital «экстремистским объединением»

«Теневой флот» России укомплектован людьми из ГРУ и ЧВК «Вагнер» — расследование

Одна из иранских футболисток, отказавшихся петь гимн, раскрыла Тегерану местонахождение партнерш, которые попросили убежища в Австралии

Бывшего главу Росалкогольрегулирования признали виновным в хищении 33 млрд рублей. Его заочно приговорили к 12 годам

FT: Рост цен на нефть ежедневно приносит РФ по $150 млн дополнительно. «Для российского бюджета эти цифры незначительны» — экономист

Деньги к деньгам. Почему мировое неравенство и рост сверхбогатства достигли рекордных значений

The Insider нашел более 6000 экспортеров, торгующих с подсанкционными российскими фирмами и поставщиками ВПК, 4000 из них — из Китая

«Как могли эти ублюдки построить школу на территории базы КСИР?!» Что жители иранского Минаба говорят об ударе по школе

«Самое масштабное сокрытие правды за всю мою взрослую жизнь». Как ЦРУ пыталось замолчать гаванский синдром

Центр 795: The Insider разоблачил новое сверхсекретное подразделение спецслужб, связанное с политическими убийствами за рубежом

Отписаться от регулярных пожертвований и выяснить все остальные связанные с этим вопросы можно по адресу [email protected]

Ядерный срыв: как конец договора СНВ-3 повлияет на гонку вооружений между Россией и США

Мода на бомбу. Как Путин втянул Европу в новую гонку ядерных вооружений

Агония гидры. Как иранская система выживает без иерархического руководства и почему пока хаос в Иране вероятнее демократии

В Госдуме пообещали заблокировать VPN в РФ в течение полугода. «Говорить о полном ограничении — нелепо» — эксперт

Крупнейший подсанкционный проект российской Арктики связан с казахстанскими миллиардерами и семьей вице-премьера РФ Трутнева — Arctida

Китай стал первой страной, одобрившей мозговой имплант для коммерческого использования. Он рассчитан на частично парализованных людей

СК возбудил дело из-за гендер-пати у памятника Жукову в Калужской области

В Италии завершились Паралимпийские игры. Первое место у Китая, второе у США, Россия — на третьем

Власти Молдовы объявили экологическую тревогу из-за разлива нефти после российского удара по Днестровской ГЭС в Украине

Десятки тысяч человек вышли на акции в Будапеште по призыву противоборствующих партий. Лидер оппозиции обвинил РФ во вмешательстве в выборы

Число беспризорных и безнадзорных детей в России увеличилось впервые за пять лет

Meta инвестирует до $27 млрд в Nebius, бывшую компанию Yandex N.V. Аркадия Воложа — Bloomberg

Google отключила функцию поиска с использованием ИИ, которая предлагала пользователям советы по здоровью

КНДР поставила РФ до 11 млн боеприпасов в обход санкций — расследование

Германия отказалась отправлять корабли в Ормузский пролив по требованию Трампа. Ранее от этого отказались Британия, Франция и Южная Корея

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: