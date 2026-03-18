Россиянок, не планирующих рожать, направят к психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей» — документ Минздрава

Россиянок, не планирующих рожать, могут направить к психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей». Об этом говорится в документе, утвержденном Минздравом, пишет ТАСС. Как уточняет агентство, узнать о нежелании женщины заводить детей можно «при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации».

«При указании „0“ на вопрос анамнестической анкеты: „Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?“ рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей», — говорится в документе.

Обновлено: Женщины не будут обязаны идти к психологу при нежелании иметь детей. Решение останется за ними, государство лишь предоставляет им такую возможность, сообщил ТАСС депутат ГД Леонов.

Также женщинам, у которых не установлены гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по их устранению, следует из документа:

«Так, важно нормализовать массу тела, поскольку время зачатия увеличивается в два раза при индексе массы тела (ИМТ) более 35 кг/(м)2 и в 4 раза — при ИМТ <18 кг/(м)2. Необходимо также своевременно выявлять и лечить инфекции, передающиеся половым путем».

Рекомендуется своевременно лечить соматические заболевания, которые могут быть причиной нарушения репродуктивной функции, таких как эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые, хронические воспалительные процессы и аллергические реакции.

