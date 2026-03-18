Министр обороны Израиля сообщил об убийстве министра разведки Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально сообщил об убийстве министра разведки Ирана Исмаила Хатиба.

«В течение дня ожидаются значительные сюрпризы на всех направлениях. Они приведут к эскалации войны, которую мы ведем против Ирана и „Хезболлы“», — добавил он.

По его словам, «интенсивность ударов по Ирану нарастает»: «Мы находимся в решающей фазе. Политика Израиля ясна и однозначна: никто в Иране не обладает иммунитетом, и все находятся под прицелом».

Исмаил Хатиб — иранский священнослужитель и политик, занимавший пост министра разведки с августа 2021 года.

Днем ранее Кац сообщил, что «фактический лидер» Ирана Али Лариджани был убит в результате авиаудара. Вместе с ним были убиты его сын и охранники.