Ставка на курдов. Как США пытаются использовать курдские силы в Иране против аятолл и почему это сложнее, чем кажется

Нынешняя американо-израильская война против Ирана в некоторых ключевых моментах имеет параллели с другой войной — ту, что Россия ведет против Украины. Во-первых, у американского военно-политического руководства, совсем как у российского в 2022 году, не оказалось запасного плана на случай отказа противника капитулировать в первые дни. Во-вторых, в окружении президента США Дональда Трампа, как и ранее в путинской администрации, придумывают эвфемизмы, с помощью которых пытаются выдать настоящую войну за нечто менее кровавое и опасное. Так у россиян появилась «специальная военная операция», а у американцев — «ограниченные боевые операции». И точно так же, как Путин, обратившийся с призывом о помощи к самим украинцам, Трамп надеется на иранских и иракских курдов, рассчитывая с их участием переломить ход боевых действий. Шансов на то, что курды откликнутся на его призыв, явно больше, чем было у Путина. Но победы США это вовсе не гарантирует.

3 марта 2026 года, на четвертый день войны против Ирана, Дональд Трамп позвонил Мустафе Хиджри, популярному среди иранских курдов политику. Буквально за неделю до начала войны Хиджри создал Коалицию политических сил Иранского Курдистана.

Накануне этого телефонного разговора Коалиция, оппозиционная режиму аятолл, опубликовала свою первую декларацию, в которой призвала иранцев к акциям гражданского сопротивления режиму, а солдат и офицеров армии и спецслужб — к разрыву с «остатками Исламского режима». Коалиция предупредила, что переход на сторону народа — это их последний шанс сохранить свою жизнь.

Судя по утекшей к журналистам информации, Трамп просил Хиджри перейти от призывов к более активным действиям и с оружием в руках выступить против режима аятолл. Примерно в то же самое время с похожим предложением Трамп обратился и к лидерам курдов из соседнего с Ираном Ирака.

В обоих случаях он обещал своим собеседникам помощь вооружением и разведданными, а также поддержку их наступления с воздуха. При этом разговор с иракскими курдами содержал прямой ультиматум: или вы поддерживаете нас и наш план, или мы считаем вас союзниками властей Ирана.

Американский план в общих чертах выглядит так: вооруженные США и прикрываемые американской авиацией курдские отряды поднимают восстание, берут под свой контроль северо-западные, населенные преимущественно курдами провинции Ирана и тем самым вдохновляют остальных граждан Исламской республики на вооруженные выступления против аятолл.

На бумаге все выглядит довольно просто. Но реализации этого плана будет мешать целый комплекс факторов, о которых в своих официальных заявлениях Белый дом предпочитает умалчивать.

Во-первых, сама Коалиция политических сил Иранского Курдистана — это союз, наскоро созданный после кровавого разгона режимом антиправительственных выступлений зимой 2025 года. Он состоит из далеко не всегда и не во всем дружественных друг другу партий и группировок.

Сейчас представители этих сил говорят, что готовы забыть о разногласиях ради достижения общих целей — смены режима на светский и демократический и появления курдской национальной автономии в Иране. Однако давняя и часто кровавая история противоречий между участниками коалиции может серьезно осложнить совместную работу.

Начать хотя бы с того, что входящие в Коалицию силы (всего их шесть) идеологически очень разные. Среди них есть как националистические партии, настроенные на сотрудничество с США и Израилем, так и коммунистические, которые видят в американцах и израильтянах не союзников, а империалистов и оккупантов.

Сейчас националисты из Курдской демократической партии Ирана (КДПИ) входят в одну коалицию с марксистами из объединения коммунистических фракций «Комала». А в 1980–1990-х между ними шла самая настоящая война, которая унесла жизни сотен бойцов с обеих сторон. Националисты уверены, что конфликт спровоцировали коммунисты, и до сих пор им этого не простили.