Снова в деле. Война в Иране дает курдам шанс вернуть свое значение после поглощения в Сирии

Курды вновь оказались в центре внимания. Вашингтон то подтверждает, то опровергает, что по соглашению с ним бойцы из Иракского Курдистана перешли иранскую границу и начали боевые действия на территории, где живут их собратья — иранские курды. По одной из версий, США хотят вооружить их и использовать для начала внутреннего восстания против центральных властей в Иране.

При этом из-за положения, которое сложилось в начале года в Сирийском Курдистане, казалось, что США больше не заинтересованы в курдской помощи. Речь идет о вынужденном подчинении сирийских курдов новому правительству страны. Еще в начале года соглашение между центральными властями Сирии и курдами казалось недостижимым. Переговоры, прошедшие 4 января в правительственной резиденции в Дамаске между представителями сирийского кабмина и курдскими политиками во главе с командующим курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF) Мазлумом Абди, закончились скандалом.

Министр иностранных дел Сирии Ассад аль-Шаибани внезапно вышел из себя и потребовал от курдов покинуть помещение. Абди и выступавшие посредниками на встрече представители американской администрации пытались протестовать, но министр был непреклонен. Переговоры, на которых обсуждался план мирной реинтеграции северо-восточных регионов страны с преимущественно курдским населением в «большую» постасадовскую Сирию, встали на паузу.

В Дамаске тогда в срыве переговоров винили Абди, якобы неспособного принимать самостоятельные решения без оглядки на Рабочую партию Курдистана (РПК). Это довольно серьезное обвинение: боевые отряды РПК десятилетиями были главным врагом соседней с Сирией Турции, воюя в разные исторические периоды то за независимость курдских территорий от Анкары, то хотя бы за их широкую автономию.

В Турции опасались, что в результате гражданской войны сирийские курды получат собственное государство на осколках разваливавшейся на глазах страны и попытаются присоединить к нему еще и южные регионы Турции. Именно поэтому турки влезли в кровавый конфликт в соседней стране на стороне тех, кто явно не собирался делить Сирию на автономии. И Анкара не прогадала: в конце 2024 года в ходе молниеносного наступления сил аш-Шараа армия президента-узурпатора Башара Асада была разбита. Сам он бежал в Москву, после чего лидер повстанцев был провозглашен временным главой государства.

Как курды лишились американской поддержки

Одной из главных проблем послевоенной Сирии, которые требовали немедленного решения, был сепаратизм в населенных преимущественно курдами северных районах страны. Курды с начала гражданской войны смогли достигнуть с Асадом негласного соглашения о нейтралитете: они не поддерживали повстанцев, а правительство и армия Асада не вмешивались во внутренние дела на севере.

Позже, с появлением ИГИЛ, именно на курдов как на своих главных союзников в войне против самопровозглашенного халифата сделал ставку Запад. Сделано это было не от большой любви к ним, а потому, что иных реальных союзников найти было невозможно. Так называемая светская оппозиция, которая и начинала выступления против Асада, довольно быстро перессорилась между собой и развалилась на ни на что не способные фракции и мелкие группировки.

Сам Асад, хоть и враждебный ИГИЛ, был персоной нон грата для Европы и США. Вдобавок он был союзником Ирана, и ему помогала Россия. Так называемые умеренные исламистские группировки не всегда оказывались умеренными и порой присоединялись к откровенно враждебным Западу «Аль-Каиде» и ИГИЛ. Так что подчеркнуто светские, декларирующие свою приверженность правам человека курдские лидеры были, по большому счету, единственными, на кого мог положиться западный мир. В итоге благодаря Европе, но больше даже США, у сирийских курдов появились оружие, деньги и дипломатическая поддержка. Однако после поражения ИГИЛ иностранная помощь довольно быстро иссякла. Кроме того, ни Вашингтон, ни европейские столицы никогда не делали никаких заявлений в поддержку курдской независимости или хотя бы автономии в составе Сирии.