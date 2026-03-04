Агония гидры. Как иранская система выживает без иерархического руководства и почему пока хаос в Иране вероятнее демократии

Этот эпизод показал, насколько иранские власти — а особенно сам Хаменеи — были оторваны от реальности. Атаки ждали: днем ранее посольства в регионе начали эвакуацию своего персонала. Cистема ПВО Исламской Республики снова продемонстрировала полную неэффективность, провалив даже задачу оповещения о приближающемся ударе — не говоря уже о непосредственном перехвате ракет или самолетов.

На первый взгляд может показаться, что это не ошибка Хаменеи лично. Однако именно он контролировал разработку новой системы противовоздушной обороны. Это направление было одним из приоритетных для Тегерана, на него выделили огромные ресурсы. В итоге, учитывая «напористую», как ее называют в Тегеране, или агрессивную, с точки зрения критиков, внешнюю политику страны, наивно было бы ожидать, что 86-летний лидер сможет эффективно руководить всеми ее направлениями.

Без аятоллы в голове

На данный момент гибель значительной части верхушки власти — далеко не главная проблема Ирана. Это показывает и дискуссия вокруг того, избран ли уже преемником его сын Моджтаба Хаменеи. С одной стороны, звучали сообщения о том, что выборы состоялись. И это укрепило бы доминирование Корпуса стражей исламской революции. Однако многие священнослужители не присутствовали на встрече, а аятолла Хамани объявил, что решение еще не принято. Альтернатива, причем, тоже «наследственная» — другой кандидат, по-видимому, Хасан Хомейни, внук первого религиозного правителя Ирана.

Однако израильско-американская кампания только начинается, и ее цели выглядят масштабными, хотя пока и не ясны до конца. Перед уцелевшими представителями иранского руководства встает вопрос, связана ли эффективность первой волны ударов с действиями наемных агентов или же речь идет о более масштабном плане трансформации режима по венесуэльскому сценарию.