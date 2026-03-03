Главной темой прошедшего 19 февраля заседания Совета мира (Board Of Peace), недавно созданного Трампом для удовлетворения его миротворческих амбиций, стало будущее сектора Газа. Особой конкретики в этот вопрос прошедшая встреча так и не привнесла. В итоге грандиозные планы Трампа и его команды сталкиваются с реальностью в Газе: ХАМАС не собирается сдавать оружие, а Израиль не планирует уходить из сектора. Выходом из тупика может стать новая война.
Кто приехал на Совет
На первом заседании Совета мира в Вашингтоне собрались представители почти 50 стран — от глав государств и правительств до министров иностранных дел. Правда, только 27 из них были делегатами стран — членов Совета, остальные приехали в роли наблюдателей.
Совет мира был создан по инициативе президента США в качестве международного механизма урегулирования конфликтов. Предполагалось, что он обеспечит реализацию плана Трампа по прекращению огня в секторе Газа, который был опубликован в сентябре 2025 года и утвержден резолюцией СБ ООН 2803 в ноябре. Само соглашение о прекращении огня вступило в силу в начале октября, остановив масштабные боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС (признанным террористическим США, Евросоюзом, Израилем, Великобританией и еще рядом стран) в секторе Газа.
Война началась с нападения террористов ХАМАС на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года. В результате за один день погибли свыше 1200 человек — как израильтян, так и иностранцев. В заложниках в секторе Газа оказались 252 человека (живых и мертвых).
Реализация первой фазы соглашения о прекращении огня завершилась 26 января 2026 года, когда тело последнего израильского заложника вернули домой. Теперь на повестке дня вторая фаза. Она предполагает начало восстановления сектора Газа и передачу власти от ХАМАС к переходному органу — Национальному комитету по управлению Газой (НКУГ), который будет работать под надзором Совета мира.
Состав НКУГ, или, как его называют, палестинский комитет технократов, был утвержден в январе. Тогда же стала известна и структура Совета мира, состоящего из двух частей — Учредительного совета и Исполнительного совета по Газе. Также был обнародован Устав нового органа. После этого стало окончательно понятно, что амбиции Трампа вышли за пределы Газы: Совет мира хочет получить мандат на решение всех ключевых международных конфликтов.
В результате большинство европейских стран воздержалось от участия в Совете, негативно отреагировав на желание Трампа подменить им ООН и на стремление единолично решать, кто и какую роль будет играть в этой структуре. В итоге Европа представлена в Совете только Албанией, Болгарией, Венгрией и Косово. От постоянных членов Совбеза ООН в Совете есть лишь сами США. Россия пока приглашение Трампа не приняла, заявив, что посмотрит, как будут реализовываться идеи по реконструкции Газы. Китай также вежливо воздержался.
Помимо упомянутых европейских стран, в Совет вошли две дружественные Трампу латиноамериканские страны (Аргентина, Сальвадор), несколько азиатских (включая Индонезию), а также Египет, Израиль и ближневосточные монархии. А кроме них — ориентированные сегодня на дружбу с Трампом Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
Правда, делегатов от Беларуси на установочной встрече в Вашингтоне не было. Александр Лукашенко не приехал, объяснив, что приглашение было получено слишком поздно, а его график якобы был уже спланирован. А главе МИД Беларуси Максиму Рыженкову и другим членам делегации американцы без объяснений не выдали визы, хотя раньше с поездками на Генассамблею ООН таких проблем не было.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху предпочел приехать в США и лично пообщаться с Трампом до Совета мира
Одной из главных интриг накануне первого заседания был вопрос о присутствии на нем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он планировал встречу с президентом Трампом в Вашингтоне 18 февраля, но из-за ситуации вокруг Ирана перенес свой визит в США на неделю раньше. По крайней мере, таким было официальное объяснение даты визита. В итоге в Вашингтон отправился глава МИД Израиля Гидеон Саар, что было облегчением как для лидеров исламских стран, так и для самого Нетаньяху. От Египта был премьер-министр, а не президент. Остальные арабские страны и Турция были представлены главами МИД.
Кто и что обещал
Главной темой заседания, как и задумывалось, стала ситуация в секторе Газа. Согласно заявлению Трампа, девять стран — участниц Совета согласились внести свой вклад в восстановление территории. Пока речь идет о $7 млрд.
При этом, по предварительным оценкам экспертов ООН, только реконструкция Газы требует $70 млрд, причем $20 млрд необходимы уже в ближайшие три года. И, судя по всему, эта сумма пойдет на восстановление разрушенной инфраструктуры, а не на грандиозные проекты, которые предусмотрены планом команды Трампа. Они подразумевают превращение Газы в новую средиземноморскую Ривьеру и особую экономическую зону. Сами американцы готовы пожертвовать Совету мира $10 млрд. Символические $75 млн пообещало FIFA, которому важна лояльность Трампа во время проведения чемпионата мира по футболу в США.
Второй блок обещаний, прозвучавших в Вашингтоне, касался отправки военных из разных стран для участия в Международных силах стабилизации в Газе (ISF). На это в теории подписались Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Пока что конкретное число — 8 тысяч военных — прозвучало только со стороны Джакарты, которой дали пост замкомандующего ISF. Из них первая тысяча будет готова к отправке в Газу к началу апреля.
Однако, по словам американского генерала и командующего ISF Джаспера Джефферса, всего нужно 20 тысяч человек. Предполагается, что они начнут с территории, где еще остаются израильские войска, а затем пойдут в зоны, остающиеся под контролем ХАМАС.
Помогать иностранцам контролировать порядок в Газе должны 12 тысяч палестинских полицейских. В Вашингтоне было объявлено, что набор в новую структуру уже начался — первые заявки подали 2 тысячи человек. Обучать их будут Египет и Иордания. Предполагается, что за два месяца будут подготовлены 5 тысяч полицейских.
По словам Верховного представителя Совета мира по Газе болгарина Николая Младенова, полицейские будут подчиняться НКУГ и смогут обеспечить «ликвидацию всех фракций в Газе и передачу всего оружия под контроль единой гражданской власти». Каким образом, неясно, ведь мандаты ISF и полиции не разделены.
Палестинская сторона и исламские государства хотят, чтобы ISF ограничилась разделением двух сторон, а Израиль предлагает им заняться разоружением палестинцев. При этом Трамп надеется, что применение силы для разоружения ХАМАС и остальных групп не понадобится. Он пригрозил «жестким ответом», если ХАМАС не выполнит то, что от него требуют. Вопрос, как обычно, в отсутствии сроков. Еще 16 февраля секретарь правительства Израиля Йоси Фукс сообщил, что США просили дать ХАМАС время, примерно два месяца. Но неясно, с какой даты.
В свою очередь ХАМАС, комментируя первое заседание Совета мира в Вашингтоне, подчеркнул, что любые договоренности должны начинаться с полного прекращения израильской агрессии, снятия блокады сектора и гарантии законных национальных прав палестинского народа, прежде всего его права на свободу и самоопределение. Одновременно американский посредник Бишара Бахбах заявил, что разоружение ХАМАС зависит в том числе от предоставления гарантий защиты его членам.
Согласно заявлению «высокопоставленного члена Совета мира», которого цитирует израильский портал Ynet, ожидается, что ХАМАС примет решение в течение марта. А в апреле начнется процесс сдачи оружия: сначала тяжелая техника, потом туннельная инфраструктура, затем личное оружие. «Главное нововведение заключается в том, что каждый член ХАМАС, сдавший винтовку, получит денежное вознаграждение, размер которого еще не определен, а также амнистию», — сказал он. При хорошем развитии событий разоружение может продлиться полгода и обойтись без жертв. При плохом — затянуться на два года с «многочисленными жертвами».
ХАМАС не торопится сдавать оружие
Иначе говоря, ситуация остается тупиковой: Израиль отказывается вывести войска до полного разоружения ХАМАС, а тот отказывается сдать оружие до вывода израильских войск. И на компромисс сейчас рассчитывать не приходится: в Израиле приближаются парламентские выборы, что ужесточает риторику всех политиков и особенно Нетаньяху. А он много раз клялся, что ХАМАС не будет больше контролировать Газу.
Кто в Газе хозяин
По соглашению о прекращении огня Израиль пока контролирует чуть больше 50% территории сектора Газа. Большинство населения остается в зоне, которую контролирует ХАМАС. Согласно сообщениям западных и арабских СМИ, группировка достаточно оправилась от двух лет войны: зачистила несогласных, навела порядок на улицах, взимает налоги с бизнеса и платит зарплаты чиновникам. Одновременно сообщается о новых назначениях на административные посты в Газе, которые осуществляет ХАМАС. Движение также ведет споры с НКУГ о том, кто из близких к ХАМАС людей сохранит свои посты при новой власти.
На словах группировка обещает передать все рычаги управления Газой технократам из НКУГ, как только его члены приедут в сектор. На деле же цель ХАМАС — сохранить максимальный контроль за ситуацией в Газе путем внедрения своих сторонников в правительственные учреждения, аппараты безопасности и местные органы власти.
По данным агентства Reuters, ХАМАС добивается включения примерно 10 тысяч полицейских из подконтрольной ему структуры в состав новой полиции Газы. Представитель группировки Хазем Касем заявил, что НКУГ «заинтересован в привлечении квалифицированного персонала и не будет ущемлять права тех, кто работал в предыдущий период».
В итоге технократы не торопятся ехать в Газу — там им просто не на кого опереться. Но чем дольше они бездействуют, тем крепче становится влияние группировки. И не факт, что ситуацию изменят международные силы и появление палестинской полиции. Пока же растет риск того, что разногласия между ХАМАС и НКУГ приведут к новому внутрипалестинскому расколу.
Собственно, уже сейчас ХАМАС сталкивается не только с атаками со стороны Израиля, но и с палестинскими вооруженными группировками, которые действуют с территории сектора, остающейся пока у Израиля. Арабские СМИ называют их бандитами, контрабандистами, наркодилерами и коллаборационистами.
Однако возможен и другой взгляд. Британская газета The Telegraph, например, пишет, что Белый дом стремится завербовать в полицию Газы членов вооруженных палестинских кланов, неподконтрольных ХАМАС, а Израиль одобряет это предложение США. Но идея включить членов этих кланов в поддерживаемые США миротворческие силы вызвала сопротивление со стороны высокопоставленных американских военных. И это неудивительно: по данным The Telegraph, в составе как минимум двух клановых группировок есть бойцы, которые либо воевали на стороне «Исламского государства», либо заявили о своей верности этой террористической организации.
Многие палестинцы не испытывают любви к этим кланам и вряд ли будут — вне зависимости от того, поддерживают они ХАМАС или нет. Слишком много вопросов осталось к их действиям во время войны, включая разграбление гуманитарной помощи (хотя представители кланов, наоборот, утверждают, что грабежами занимался ХАМАС).
Кампания против этих группировок продолжается в СМИ и сегодня. Например, журналисты пишут, что «банды» обирают палестинских беженцев, которые возвращаются из Египта в сектор Газа через КПП Рафах. В противовес этому предлагается «порядок», который навел ХАМАС на своей части территории сектора. Безопасность — немалый аргумент в пользу старых властей для простых палестинцев, уставших от бесконечного выживания за годы войны. Впрочем, есть и те, кто опасается, что нежелание ХАМАС оставить своих боевиков беззащитными перед израильтянами и «кланами», то есть сдать оружие, приведет к новой войне.