Кто приехал на Совет

На первом заседании Совета мира в Вашингтоне собрались представители почти 50 стран — от глав государств и правительств до министров иностранных дел. Правда, только 27 из них были делегатами стран — членов Совета, остальные приехали в роли наблюдателей.

Совет мира был создан по инициативе президента США в качестве международного механизма урегулирования конфликтов. Предполагалось, что он обеспечит реализацию плана Трампа по прекращению огня в секторе Газа, который был опубликован в сентябре 2025 года и утвержден резолюцией СБ ООН 2803 в ноябре. Само соглашение о прекращении огня вступило в силу в начале октября, остановив масштабные боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС (признанным террористическим США, Евросоюзом, Израилем, Великобританией и еще рядом стран) в секторе Газа.

Война началась с нападения террористов ХАМАС на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года. В результате за один день погибли свыше 1200 человек — как израильтян, так и иностранцев. В заложниках в секторе Газа оказались 252 человека (живых и мертвых).

Реализация первой фазы соглашения о прекращении огня завершилась 26 января 2026 года, когда тело последнего израильского заложника вернули домой. Теперь на повестке дня вторая фаза. Она предполагает начало восстановления сектора Газа и передачу власти от ХАМАС к переходному органу — Национальному комитету по управлению Газой (НКУГ), который будет работать под надзором Совета мира.

Состав НКУГ, или, как его называют, палестинский комитет технократов, был утвержден в январе. Тогда же стала известна и структура Совета мира, состоящего из двух частей — Учредительного совета и Исполнительного совета по Газе. Также был обнародован Устав нового органа. После этого стало окончательно понятно, что амбиции Трампа вышли за пределы Газы: Совет мира хочет получить мандат на решение всех ключевых международных конфликтов.