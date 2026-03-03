Нефть в обмен на диктатуру. Как подельники Мадуро отдали Трампу недра Венесуэлы ради сохранения власти

Три миллиарда за изъятие Мадуро

Новый 2026 год начался ошеломительно — 3 января американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Маудро и его жену и вывез обоих из страны для предания суду в США по обвинению в наркотерроризме. Многие латиноамериканские СМИ иронически назвали это «извлечением» Мадуро — столь точечной оказалась эта военная операция.

Ей предшествовали несколько месяцев сосредоточения у берегов Венесуэлы огромной военной мощи США (которая так и не понадобилась, но на нее было потрачено, по разным данным, от $2 млрд до $3 млрд). Устранение Мадуро отпраздновали противники режима внутри страны, венесуэльская оппозиция и 8 млн эмигрантов, бежавших от диктатуры и нищеты. Многие из них надеялись на скорый переход к демократии.

Был ли Трамп заинтересован в смене венесуэльского режима, или ему было достаточно предъявить своим избирателям захват Мадуро как успех в борьбе с наркотрафиком перед предстоящими промежуточными выборами? Каковы на самом деле цели Трампа?

Некоторые эксперты указывают, что наркотики, идущие через Венесуэлу, направляются не столько в США, сколько на европейский рынок. Поэтому от устранения Мадуро в США наркотиков меньше не станет. Нелегко будет доказать, что Николас Мадуро действительно руководил «Картелем Солнц»/Cartel de los Soles, в чем его обвиняет суд Нью-Йорка. Суд над Мадуро обещает быть долгим, о процессе уже больше месяца нет содержательных новостей. Ближайшее судебное заседание перенесено с 17 на 26 марта по просьбе прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Стремительный захват нефти

Теперь внимание приковано к судьбе самой Венесуэлы. За полтора месяца стало очевидно, что режим пытается не сдавать свои политические позиции, а лишь идет навстречу США в сфере приватизации нефтяной отрасли, национализированной еще Чавесом, и допуска туда американских нефтяных компаний на выгодных для них условиях. Америка официально заявила, что для нее приоритет — стабилизация ситуации в Венесуэле и восстановление ее экономики. А демократизация, свободные выборы и прочее откладывается минимум на 2–3 года. И это явно расходится с чаяниями венесуэльской оппозиции.