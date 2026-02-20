Нацассамблея Венесуэлы приняла закон об амнистии. Он вышел гораздо более ограниченным, чем было заявлено

Национальная ассамблея Венесуэлы в четверг одобрила законопроект об ограниченной амнистии, на которую могут рассчитывать участники конкретных демонстраций и протестов. Об этом сообщает местное независимое издание Efecto Cocuyo. Ранее власти обещали масштабную амнистию, которая бы охватила «весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время».

Закон был принят единогласно. Его предстоит подписать временному президенту страны Делси Родригес, он вступит в силу после официальной публикации.

Хотя изначально планировалось, что закон будет распространяться на все дела, которые рассматриваются с 1999 года, в окончательной редакции перечислены 13 конкретных событий — демонстраций, протестов, забастовок — с 2002 по 2025 год, уточняет газета. В предыдущей редакции законопроекта этих событий было еще меньше — всего 10, отмечает El Pais.

На амнистию могут рассчитывать, например, участники неудавшегося госпереворота в 2002 году. Амнистия распространяется и на весь период деятельности Национальной ассамблеи с 2016 по 2021 год, когда та контролировалась оппозицией, а режим Маудро блокировал ее работу и возбудил уголовные дела против депутатов.

В список не попали такие события, как предполагаемое покушение на Николаса Мадуро в 2018 году.

Отдельные депутаты просили распространить помилование на задержанных участников демонстраций профсоюзов, а также на лиц, преследуемых по Закону против ненависти — часто за критику власти. Председатель Нацассамблеи Хорхе Родригес, однако, отметил, что последний закон скоро, «вероятно», будет пересмотрен. Он признал, что в ряде случае «он применялся неправильно».

Отдельно предполагается создание специальной комиссии, которая могла бы рассматривать дела, не включенные в прописанный в законе список, для принятия решения об амнистии.

В законе не прописано, какие именно преступления подлежат амнистии, отмечает Reuters. Напротив, одна из статей включает в число преступлений, не подлежащих амнистии, содействие «вооруженным действиям против народа, суверенитета и территориальной целостности страны со стороны иностранных государств или корпораций». Из этого следует, что такие политики, как Мария Корина Мачадо, которая находится под уголовным преследованием за якобы призывы к иностранному вмешательству, не получат выгоды от амнистии.

Амнистия также не будет распространяться на преступления, связанные с серьезными нарушениями прав человека, военными преступлениями, умышленным убийством, незаконным оборотом наркотиков и преступлениями против госсобственности.

Лицам, находящимся за границей, закон позволяет через адвоката подать заявление на амнистию. Однако чтобы получить ее, они должны будут лично явиться в суд. Документ уточняет, что суды обязаны будут рассмотреть дело об амнистии в срок до 15 дней.

О том, что власти Венесуэлы планируют провести всеобщую амнистию, стало известно в конце января. Правозащитники тогда привествовали эту инициативу «с оптимизмом и осторожностью». Выход политзаключенных на свободу — одно из требований, которое Белый дом выдвинул временному правительству Венесуэлы.

