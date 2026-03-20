Власти отчитались о завершении забоя скота в Новосибирской области. Фермеры подтвердили симптомы заболевания и сообщили о рейде силовиков

В Новосибирской области завершают изъятие домашнего скота в хозяйствах, где ранее зафиксировали вспышки пастереллёза, утверждают в администрации губернатора. По словам главы департамента информационной политики Сергея Нешумова, остался последний очаг в крупном хозяйстве, где работы проводятся в пятницу, 20 марта, новых случаев заболевания не обнаружено. Однако он отметил, что работа с личными подсобными хозяйствами продолжится. Ранее чиновники сообщили, что свежих очагов не появлялось уже более 10 дней, и пообещали снять карантин через месяц после фиксации последнего случая заболевания.
Силовики тем временем прибыли утром в одну из пострадавших новосибирских деревень Козиху, передает Telegram-канал «Аграрный совет». Как следует из опубликованного ролика, речь идет о множестве автомобилей полиции и автозаков. По словам очевидцев, забой скота начался в местном хозяйстве «Водолей». Это подтвердили в администрации губернатора.
Пастереллëз — острая зоонозная инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты, остеомиелиты. Воротами инфекции, как правило, является кожа на месте укуса животного.
Это заболевание у людей регистрируется редко. До середины XX века было описано менее ста случаев инфекции у людей. Затем заболевание стало регистрироваться не более пяти раз в год. Источником инфекции служат многие виды животных. Чаще всего пастереллëз развивается в результате укусов кошек и собак.
Ящур — острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи.
Ящур довольно широко распространен среди животных. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные. Ящуром могут заболеть и люди. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.
По словам главы фермы Владимира Гуркина, на днях у нескольких коров действительно появились симптомы некоего заболевания.
«С 27 февраля всё наше стадо было привито новейшей вакциной, выпущенной во Владимире. Протоколов до сих пор нет. Что за вакцину поставили, мы не знаем. 5 марта у нас начали прибаливать 17 коров: небольшое слюноотделение. Именно те животные, у которых телята на подсосе. Ослаблен иммунитет. Никаких результатов анализов мы не видели по сей день», — рассказал он.
На фоне визита силовиков в деревне глушат связь, пишет издание «Сибирский экспресс». Одну из жительниц, Светлану Панину, у которой ранее уничтожили весь скот, принудительно доставили в полицию после встречи с чиновниками в областном правительстве. По ее словам, силовики хотели узнать о муже Паниной, против которого возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. По данным Ксении Собчак, супружеской паре вменяют в вину поджог скотомогильника. Сама Панина утверждает, что в день возгорания она была в Новосибирске.
В управлении ветеринарии региона утверждают, что пастереллёз приобрел неизлечимую форму из-за «изменчивости возбудителя». Во вспышке заболевания чиновники обвинили фермеров, которые, как утверждается, проявили халатность, держали животных в скученных условиях и отказывались их вакцинировать. Сами местные жители обвинения отрицают.
Власти Ростовской области между тем ввели ограничения на вывоз молока и продукции животного происхождения.
«Важно знать, что для недопущения возникновения особо опасных инфекционных заболеваний необходимо произвести учет всего поголовья животных в хозяйствах всех форм собственности для проведения последующих исследований и вакцинации», — объяснили в Минсельхозпроде региона.
Ранее забивать скот начали в Чувашии из-за, как утверждается, вспышки пастереллёза. Республика стала как минимум шестым регионом России, где за последние недели власти решили бороться с заболеванием с помощью изъятия животных. В свою очередь эксперты настаивают, что пастереллёз не требует массового забоя и поддается лечению. На фоне этого многие подозревают чиновников в сокрытии вспышки более опасного ящура. Признание его распространения приведет к временной остановке всего экспорта продукции животного происхождения из России.
