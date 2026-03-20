На фоне визита силовиков в деревне глушат связь, пишет издание «Сибирский экспресс». Одну из жительниц, Светлану Панину, у которой ранее уничтожили весь скот, принудительно доставили в полицию после встречи с чиновниками в областном правительстве. По ее словам, силовики хотели узнать о муже Паниной, против которого возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. По данным Ксении Собчак, супружеской паре вменяют в вину поджог скотомогильника. Сама Панина утверждает, что в день возгорания она была в Новосибирске.

В управлении ветеринарии региона утверждают, что пастереллёз приобрел неизлечимую форму из-за «изменчивости возбудителя». Во вспышке заболевания чиновники обвинили фермеров, которые, как утверждается, проявили халатность, держали животных в скученных условиях и отказывались их вакцинировать. Сами местные жители обвинения отрицают.

Власти Ростовской области между тем ввели ограничения на вывоз молока и продукции животного происхождения.

«Важно знать, что для недопущения возникновения особо опасных инфекционных заболеваний необходимо произвести учет всего поголовья животных в хозяйствах всех форм собственности для проведения последующих исследований и вакцинации», — объяснили в Минсельхозпроде региона.

Ранее забивать скот начали в Чувашии из-за, как утверждается, вспышки пастереллёза. Республика стала как минимум шестым регионом России, где за последние недели власти решили бороться с заболеванием с помощью изъятия животных. В свою очередь эксперты настаивают, что пастереллёз не требует массового забоя и поддается лечению. На фоне этого многие подозревают чиновников в сокрытии вспышки более опасного ящура. Признание его распространения приведет к временной остановке всего экспорта продукции животного происхождения из России.

