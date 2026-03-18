«Мы что, идиоты?» Забой скота дошел до Чувашии, фермеры, Z-блогеры и участники «СВО» выступили против чиновников

В Батыревском муниципальном округе Чувашии ввели карантин из-за случаев заболевания пастереллезом скота на фермах, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Речь идет о животных предприятия «Батыревский». Власти приступили к забою. Как утверждают в республиканской госветслужбе, он проводится только на территории очага заболевания.

«Предусмотренные меры касаются лишь непосредственно указанного хозяйства, и массовой выбраковки поголовья скота на территории Чувашии не планируется», — говорится в сообщении ведомства.

По словам вице-премьера регионального правительства Андрея Макушева, бактерии, которые наиболее опасны для крупного и мелкого рогатого скота, выявлены в Чувашии впервые. Чиновники призывают жителей «сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям».

Чувашия стала как минимум шестым регионом России, где в последние недели власти объявили об изъятии и забое скота якобы из-за вспышки пастереллеза и родственных заболеваний.

Ранее на фоне этих мер вспыхнули протесты в Новосибирской области, где усыпили несколько сотен животных. Как минимум шестерых фермеров из села Козиха оштрафовали по статье об участии в несогласованном митинге. Людей возмущает, что коров и овец забивают без внятных объяснений, а компенсации, по их словам, остаются минимальными. При этом многие подозревают, что речь может идти не о пастереллезе, а о ящуре. Как полагают собеседники журналистов, знакомые с ситуацией в животноводстве, власти могут скрывать вспышку ящура из-за того, что это грозило бы ограничениями на экспорт мясной и молочной продукции и могло бы сорвать поставки, в том числе в Китай.

Спустя несколько дней после начала протестов местные жители добились приема в областном заксобрании и у уполномоченной по правам человека в среду, 18 марта, передает Telegram-канал «Аграрный совет».

«Никто не может нам дать ни одного документа. Нарушены права людей: заходят на частную территорию, убивают крупный рогатый скот, баранов, верблюдов — без уведомления хозяев. Никакие акты, ветеринарные документы не составляются. Мы хотим призвать к ответу [виновных]. Мы просим организовать рабочую группу», — обратились к чиновникам фермеры.

По словам одной из жительниц села Новые Ключи, забивать животных в ее личном подсобном хозяйстве пришли силовики, когда дома никого не было.

«16 февраля ввели карантин — поставили будку, шлагбаум, сказали, что заболевание началось в нашем крупном колхозе. Там убили 1300 голов, сожгли. Потом якобы обнаружили очаг в каком-то дворе. Приехали ветеринарные службы города Купина. Сказали, что это особо опасное заболевание, но результаты анализов никому не показали, однако якобы их брали. Начали ставить прививку от ящура. Зачем от ящура, если у нас, по их словам, пастереллез? Когда началось собрание жителей, наш глава [администрации] начал обвинять меня в том, что анализы у моих животных плохие и всю деревню будут сжигать из-за них. Полный зал народа. Я сначала отпала. Люди начали возмущаться. Какая болезнь? — Особо опасная. — Что за идиотизм? Мы что, все идиоты, если в деревне живем?» — рассказала Светлана Панина.

В сети также распространились видеообращения людей в военной форме, которые называют себя участниками «СВО». Они призвали остановить забой скота.

По словам военнослужащего, жителя села Чернокурья Антона Долженко, массовый забой затронул и его: власти предупредили о скором изъятии животных, которых он купил на выплаты по ранению.

«Наших отцов и матерей лишают кормилиц. Это больно и несправедливо. Остановите это в Козихе, в других селах. Пусть проведут честные проверки, покажут документы, анализы, а не забирают здоровых животных», — заявили авторы ролика.