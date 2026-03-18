«Мы что, идиоты?» Забой скота дошел до Чувашии, фермеры, Z-блогеры и участники «СВО» выступили против чиновников

В Батыревском муниципальном округе Чувашии ввели карантин из-за случаев заболевания пастереллезом скота на фермах, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Речь идет о животных предприятия «Батыревский». Власти приступили к забою. Как утверждают в республиканской госветслужбе, он проводится только на территории очага заболевания.
«Предусмотренные меры касаются лишь непосредственно указанного хозяйства, и массовой выбраковки поголовья скота на территории Чувашии не планируется», — говорится в сообщении ведомства.
По словам вице-премьера регионального правительства Андрея Макушева, бактерии, которые наиболее опасны для крупного и мелкого рогатого скота, выявлены в Чувашии впервые. Чиновники призывают жителей «сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям».
Чувашия стала как минимум шестым регионом России, где в последние недели власти объявили об изъятии и забое скота якобы из-за вспышки пастереллеза и родственных заболеваний.
Ранее на фоне этих мер вспыхнули протесты в Новосибирской области, где усыпили несколько сотен животных. Как минимум шестерых фермеров из села Козиха оштрафовали по статье об участии в несогласованном митинге. Людей возмущает, что коров и овец забивают без внятных объяснений, а компенсации, по их словам, остаются минимальными. При этом многие подозревают, что речь может идти не о пастереллезе, а о ящуре. Как полагают собеседники журналистов, знакомые с ситуацией в животноводстве, власти могут скрывать вспышку ящура из-за того, что это грозило бы ограничениями на экспорт мясной и молочной продукции и могло бы сорвать поставки, в том числе в Китай.
Спустя несколько дней после начала протестов местные жители добились приема в областном заксобрании и у уполномоченной по правам человека в среду, 18 марта, передает Telegram-канал «Аграрный совет».
«Никто не может нам дать ни одного документа. Нарушены права людей: заходят на частную территорию, убивают крупный рогатый скот, баранов, верблюдов — без уведомления хозяев. Никакие акты, ветеринарные документы не составляются. Мы хотим призвать к ответу [виновных]. Мы просим организовать рабочую группу», — обратились к чиновникам фермеры.
По словам одной из жительниц села Новые Ключи, забивать животных в ее личном подсобном хозяйстве пришли силовики, когда дома никого не было.
«16 февраля ввели карантин — поставили будку, шлагбаум, сказали, что заболевание началось в нашем крупном колхозе. Там убили 1300 голов, сожгли. Потом якобы обнаружили очаг в каком-то дворе. Приехали ветеринарные службы города Купина. Сказали, что это особо опасное заболевание, но результаты анализов никому не показали, однако якобы их брали. Начали ставить прививку от ящура. Зачем от ящура, если у нас, по их словам, пастереллез? Когда началось собрание жителей, наш глава [администрации] начал обвинять меня в том, что анализы у моих животных плохие и всю деревню будут сжигать из-за них. Полный зал народа. Я сначала отпала. Люди начали возмущаться. Какая болезнь? — Особо опасная. — Что за идиотизм? Мы что, все идиоты, если в деревне живем?» — рассказала Светлана Панина.
В сети также распространились видеообращения людей в военной форме, которые называют себя участниками «СВО». Они призвали остановить забой скота.
По словам военнослужащего, жителя села Чернокурья Антона Долженко, массовый забой затронул и его: власти предупредили о скором изъятии животных, которых он купил на выплаты по ранению.
«Наших отцов и матерей лишают кормилиц. Это больно и несправедливо. Остановите это в Козихе, в других селах. Пусть проведут честные проверки, покажут документы, анализы, а не забирают здоровых животных», — заявили авторы ролика.
Ящур — острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи.
Ящур довольно широко распространен среди животных. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные. Ящуром могут заболеть и люди. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.
Пастереллез — острая зоонозная инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты, остеомиелиты. Воротами инфекции, как правило, является кожа на месте укуса животного.
Это заболевание у людей регистрируется редко. До середины XX века было описано менее ста случаев инфекции у людей. Затем заболевание стало регистрироваться не более 5 раз в год. Источником инфекции служат многие виды животных. Чаще всего пастереллез развивается в результате укусов кошек и собак.
На фоне скандала тему подхватили и провластные блогеры. Так, Анастасия Кашеварова прямо связала происходящее с внутренней борьбой за власть и с «влиянием Запада», утверждая, что под видом «безальтернативных решений» в стране продвигаются дестабилизирующие меры, в том числе «истребление скота». По ее версии, подобные шаги могут быть частью попытки «расшатать ситуацию» и настроить общество против власти.
Депутат Госдумы Михаил Делягин тем временем призвал главу СК Александра Бастрыкина проверить законность массового изъятия и забоя скота. По его словам, в ряде регионов под предлогом борьбы с заболеваниями происходит «форсированный забой», причем в личных хозяйствах животных усыпляют без документов и разбора, тогда как в агрохолдингах ограничиваются карантином.
Ящур — острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи.
Ящур довольно широко распространен среди животных. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные. Ящуром могут заболеть и люди. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.
Пастереллез — острая зоонозная инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты, остеомиелиты. Воротами инфекции, как правило, является кожа на месте укуса животного.
Это заболевание у людей регистрируется редко. До середины XX века было описано менее ста случаев инфекции у людей. Затем заболевание стало регистрироваться не более 5 раз в год. Источником инфекции служат многие виды животных. Чаще всего пастереллез развивается в результате укусов кошек и собак.
На фоне растущего резонанса власти Новосибирской области всё же начали публично объяснять свои действия. Как пишет местное издание NGS, в региональном правительстве провели пресс-конференцию, где отчитались о выработке «стратегии работы с населением» во время режима ЧС. Чиновники утверждают, что новых случаев заболевания не фиксировали уже более 10 дней. Карантин, который всё еще действует в шести населенных пунктах, обещают снять через месяц с момента регистрации последнего случая заболевания.
Также правительство Новосибирской области начало отчитываться об оформлении и перечислении жителям компенсаций за изъятых животных.
«На эти цели выделено около 200 миллионов рублей. Уже вчера собственники получили первые компенсации за изъятых животных, также начат процесс перечисления социальных выплат. На сегодняшний день, 18 марта, управлением ветеринарии Новосибирской области выплаты осуществлены 21 собственнику изъятых животных», — сообщил руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.
Ящур — острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи.
Ящур довольно широко распространен среди животных. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные. Ящуром могут заболеть и люди. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.
Пастереллез — острая зоонозная инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты, остеомиелиты. Воротами инфекции, как правило, является кожа на месте укуса животного.
Это заболевание у людей регистрируется редко. До середины XX века было описано менее ста случаев инфекции у людей. Затем заболевание стало регистрироваться не более 5 раз в год. Источником инфекции служат многие виды животных. Чаще всего пастереллез развивается в результате укусов кошек и собак.