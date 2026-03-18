Карантин из-за предполагаемой вспышки бешенства ввели еще в двух селах Новосибирской области. Фермеров штрафуют за протесты

Власти Новосибирской области ввели карантин по бешенству еще в двух населенных пунктах: поселке городского типа Колывань и селе Гжатск. Соответствующие распоряжения губернатора Андрея Травникова опубликованы на сайте областного правительства. Утверждается, что в подсобных хозяйствах этих населенных пунктов выявлены очаги бешенства.

Травников своими распоряжениями запретил лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных в течение предыдущих 179 дней. Также введен запрет на отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Между тем «7x7» сообщает, что Ордынский районный суд Новосибирской области оштрафовал шестерых фермеров из села Козиха за участие в протестах против изъятия скота. Их признали виновными в организации незаконного пребывания граждан в общественных местах (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Суд оштрафовал фермеров на 12 тысяч рублей каждого.

Протоколы на фермеров составили за то, что они перекрыли дорогу, когда приехала техника рыть скотомогильники. Жители рассказывают, что у них забирают животных без анализов, не предъявляя положенных документов.

Как рассказала изданию Дарья Мироненко, чьи родители живут в Козихе, она оплатила эти штрафы из денег, которые собрали россияне для помощи фермерам. По ее словам, ей прислали более 500 тысяч рублей. Помимо штрафов, она тратит их на покупку продуктов, дров, лекарств и топлива жителям, которые лишились скота и средств к существованию.

16 марта в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации, объяснив это вспышкой бешенства и пастереллеза среди крупного рогатого скота. Местные жители утверждают, что им не показывают результаты анализов, а чиновники не объясняют, почему на убой отправляют даже животных без явных признаков болезни. Массовый убой животных вызвал протесты фермеров, для многих из которых скот был основным источником дохода.

Кроме того, фермеры подозревают, что в действительности в области началась вспышка ящура и власти это скрывают. Эксперты, знакомые с ситуацией в животноводстве, объясняют желание скрыть ящур тем, что признание такой вспышки грозило бы ограничениями на экспорт мясной и молочной продукции и могло бы сорвать планы по наращиванию производства молока и расширению поставок, в том числе в Китай.

