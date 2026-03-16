В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за массового заболевания скота

На территории всей Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова.

По словам министра, мера позволит эффективно координировать действия и максимально купировать перемещения животных и продукции животного происхождения.

По данным Минсельхоза, последние очаги заболеваний сельхозживотных были выявлены в начале марта, более 10 суток назад. В тех районах, где провели санитарные мероприятия, «никакого появления новых очагов не наблюдается», сказал министр. Всего, по данным ведомства, в Новосибирской области выявлено 5 очагов пастереллеза и 42 — бешенства.



Ранее The Insider писал о протестах фермеров в Новосибирской области против массового убоя скота. В нескольких селах, включая Новопичугово, Козиху, Лукошино и Новоключи, жители перекрывали дороги и не пропускали технику для уничтожения животных. Несколько человек, включая освещавшего протесты журналиста, были задержаны полицией.

Официально новосибирский Минсельхоз объясняет уничтожение животных вспышками бешенства и пастереллеза. Подобные меры предпринимались и в других регионах Сибири: в январе в Республике Алтай сожгли более 1,6 тысячи животных и ввели ветеринарные блокпосты. В марте в Алтайском крае из-за инфекции фактически остановили крупный свинокомплекс «МитПром», где уничтожили десятки тысяч свиней.

При этом жители и часть участников аграрного рынка подозревают, что под видом борьбы с пастереллезом власти могут скрывать вспышку ящура — крайне заразного заболевания, из-за которого обычно вводят жесткий карантин и массовый забой скота. Признание такой эпидемии могло бы привести к ограничениям на экспорт российской мясной и молочной продукции, в том числе в Китай. В региональном Минсельхозе эти предположения отрицают.

Следственный комитет начал проверку в отношении регионального Минсельхоза, а также проверку жалоб новосибирских фермеров на массовый забой скота. После этого региональный Минсельхоз предложил владельцам животных обращаться в районные управления ветеринарии, чтобы подать заявления на получение компенсаций.

