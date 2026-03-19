Губернатор Новосибирской области назвал забой скота местных фермеров «строгими, но необходимыми мерами»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал меры по предотвращению распространения пастереллеза среди местных сельскохозяйственных животных «строгими, но необходимыми». Ранее местные жители обвиняли чиновников в том, что их коров и овец забивают без внятных объяснений, а компенсации остаются минимальными. На всей территории области действует режим чрезвычайной ситуации.

«Сегодня на территории Новосибирской области выполняются строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона», — сказал губернатор.

По данным регионального Минсельхоза, всего в Новосибирской области очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, а также свыше 50 очагов бешенства. В управлении ветеринарии региона сообщили, что пастереллез на территории приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя. Среди причин вспышки заболевания там назвали халатность при ведении личных подсобных хозяйств, а также скученное содержание поголовья коров и отказ от вакцинации.

Ранее в сети распространились видеообращения людей, которые призывали остановить забой скота. Среди них были и люди в военной форме, которые называли себя участниками «СВО». По словам военнослужащего, жителя села Чернокурья Антона Долженко, массовый забой затронул и его: власти предупредили о скором изъятии животных, которых он купил на выплаты по ранению.

На фоне скандала тему подхватили и провластные блогеры. Так, Анастасия Кашеварова прямо связала происходящее с внутренней борьбой за власть и с «влиянием Запада», утверждая, что под видом «безальтернативных решений» в стране продвигаются дестабилизирующие меры, в том числе «истребление скота». По ее версии, подобные шаги могут быть частью попытки «расшатать ситуацию» и настроить общество против власти.

Пастереллез — острая зоонозная инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты, остеомиелиты. Воротами инфекции, как правило, является кожа на месте укуса животного.

Это заболевание у людей регистрируется редко. До середины XX века было описано менее ста случаев инфекции у людей. Затем заболевание стало регистрироваться не более пяти раз в год. Источником инфекции служат многие виды животных. Чаще всего пастереллез развивается в результате укусов кошек и собак. 

