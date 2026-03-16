Власти Молдовы объявили экологическую тревогу из-за разлива нефти после российского удара по Днестровской ГЭС в Украине

Правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги на 15 дней из-за попадания нефти в реку Днестр после массированной российской атаки на украинскую энергосистему в ночь на 7 марта. По словам президента Майи Санду, произошедшее угрожает водоснабжению страны. Она обвинила в ударе Россию.

Пятна технического масла впервые обнаружили в воде в районе села Лядова в Винницкой области почти неделю назад, сообщал Минсельхоз Украины. По данным ведомства, загрязнение распространилось вниз по течению реки, в том числе около молдовского села Наславча. На днях Кишинёв обратился за помощью к Евросоюзу из-за загрязнения Днестра. По словам премьер-министра Александра Мунтяну, над устранением последствий работают, помимо прочих, военные и румынские специалисты.

«Даже сейчас загрязняющее вещество продолжает попадать в Днестр, и мы видим, что объем нефти значительно превышает первоначально заявленные 1,5 тонны», — сообщил министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер.

Ранее в четырех районах на севере страны отключили водоснабжение. Власти призвали местных жителей запастись водой. Для потребителей в Кишинёве рисков пока нет, утверждают чиновники.

7 марта Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе по энергоинфраструктуре Украины. Государственная «Российская газета» назвала Днестровскую ГЭС одной из целей атаки.

