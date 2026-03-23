Суд изъял в доход государства имущество экс-члена совета директоров Альфа-Банка Галицкого на 8 млрд рублей — за «помощь ВСУ»

Тверской районный суд Москвы счел инвестора Александра Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners «экстремистским объединением» и конфисковал имущество бизнесмена на 8 млрд рублей. Речь идет об активах на банковских счетах, квартире и пяти машиноместах в Москве, земельном участке за пределами столицы, а также коттедже и гараже.

Как утверждают в Генпрокуратуре, венчурный фонд Галицкого помогает вооруженным силам Украины и, в частности, направил более $50 млн производителям патронов, компонентов для беспилотников и иных вооружений. Сам инвестор это отрицает. По его словам, Almaz Capital Partners инвестирует инсключительно в гражданские проекты.

Как передает РБК, на заседании суда представители Галицкого попросили заключить мировое соглашение. По данным издания, причиной иска об изъятии имущества стало то, что после присоединения Крыма к России фонд поддержал санкции США и ЕС и перестал инвестировать в российские компании.

Дело против бизнесмена разворачивается на фоне конфликта с его бывшей супругой Алией Галицкой, с которой он развелся в 2025 году. В феврале 2026 года ее арестовали по делу о вымогательстве — следствие утверждало, что она требовала у бывшего мужа $150 млн за нераспространение компрометирующей информации. На следующий день после ареста Галицкая погибла в ИВС в Истре — по официальной версии, она покончила с собой.

Позднее Московский областной суд признал арест Галицкой незаконным, указав на отсутствие надлежащей мотивировки. Прокуратура также заявила об отсутствии в деле признаков вымогательства, и уголовное преследование было прекращено. Судья Истринского суда Фёдор Григорьев, санкционировавший арест, подал в отставку и заявил, что принял решение под давлением руководства.