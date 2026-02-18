Мособлсуд признал незаконным арест погибшей в ИВС Алии Галицкой, бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-Банка

Московский областной суд отменил постановление о заключении под стражу Алии Галицкой — бывшей жены инвестора и экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого, — которая погибла в ИВС Истры спустя два дня после ареста. По данным ТАСС, апелляционная инстанция указала на отсутствие надлежащей мотивировки при избрании меры пресечения.

Дело против Галицкой было возбуждено по заявлению бывшего мужа. Ее обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере: по версии следствия, она требовала $150 млн за нераспространение порочащих сведений. Накануне гибели суд отправил Галицкую под стражу до 3 апреля. По официальной версии, женщина покончила с собой. Правозащитница Ева Меркачёва сообщала, что Галицкая оставила записку, в которой обвинила бывшего мужа в случившемся.

Согласно карточке дела на сайте суда, апелляция была рассмотрена 18 февраля судьей Романом Бурдына. Постановление об аресте вынес Истринский городской суд Московской области, дело рассматривал судья Фёдор Григорьев. В апелляции решение было отменено, а в адрес судьи первой инстанции вынесено частное определение в связи с отсутствием надлежащей мотивировки при избрании меры пресечения. В материалах суда также указано, что у Галицкой было трое защитников.

О гибели Галицкой стало известно 8 февраля. Она находилась в ИВС Истры и должна была быть этапирована в СИЗО.

После развода в 2025 году Галицкая жила в Подмосковье. В конце мая того же года бывший муж, вопреки решению суда, забрал двух дочерей 2013 и 2017 года рождения из школы и вывез их за границу.



Александр Галицкий входил в совет директоров Альфа-Банка до марта 2022 года и покинул его после введения европейских санкций. Он также является основателем венчурного фонда Almaz Capital и компании «ЭЛВИС+». Ранее в рамках спора о разделе имущества суд арестовал его активы на 435 млн рублей.

