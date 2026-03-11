Прокуратура потребовала объявить бывшего топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого и его корпорацию Almaz Capital «экстремистским объединением»

Прокуратура подала иск в Тверской районный суд Москвы с требованием запретить «объединение» бизнесмена Александра Галицкого и венчурного фонда Almaz Capital, который зарегистрирован в американском штате Калифорния. Ведомство сочло их деятельность «экстремистской» и потребовало изъять имущество в доход государства.

Как отмечает ТАСС, причиной стала в том числе «поддержка Украины». Подробности не приводятся.

Обновлено 20:22. Генпрокуратура обвинила фонд Almaz Capital Александра Галицкого в поддержке украинских компаний, производящих оружие, уточняет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. По версии ведомства, фонд и лично Галицкий профинаснировали украинские фирмы, занимающиеся производством оружия, боеприпасов и БПЛА, на сумму в $50 млн.

Almaz Capital инвестирует в высокотехнологичные компании в быстрорастущих секторах. Команда венчурного фонда работает в Кремниевой долине, а также в Европе.

Несколько месяцев назад Александр Галицкий оказался в центре семейного скандала: его супруга Алия Галицкая подала иск о разделе имущества, после чего суд арестовал активы инвестора. Вскоре она сама оказалась фигуранткой дела о клевете и вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Галицкую отправили в СИЗО, где она покончила с собой.

Судья, который ее арестовал, подал в отставку и заявил, что принял решение под давлением. Вчера прокуратура закрыла уголовное дело против экс-супруги Галицкого за отсутствием состава преступления.