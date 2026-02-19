Судья, арестовавший экс‑жену бывшего топ‑менеджера Альфа‑банка Галицкого, подал в отставку под давлением главы ВС Краснова — ТАСС

Судья Истринского городского суда Московской области Федор Григорьев, который вынес решение об аресте Алии Галицкой, бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого, подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Галицкая погибла в заключении вскоре после суда — предположительно, она покончила с собой.

Собеседник агентства рассказал, что Григорьев уволился под давлением председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова: «Краснов был возмущен. Как итог, председатель Истринского суда подал заявление о сложении с себя полномочий председателя суда».

Накануне Московский областной суд отменил решение об аресте Алии Галицкой. Постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу было отменено по ходатайству следователя. Мособлсуд также вынес частное постановление в отношении судьи, постановившего отправить Галицкую в СИЗО. «Суд указал на отсутствие надлежащей мотивировки постановления о заключении подозреваемой под стражу», — сообщили в пресс-службе суда.

В отношении Галицкой были возбуждены уголовные дела по статьям о клевете и вымогательстве. Александр Галицкий утверждал, что его бывшая жена вымогала у него $150 млн, угрожая распространить позорящие его сведения. 6 февраля Истринский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. На следующий день она скончалась в ИВС, еще до того, как ее успели перевести в СИЗО.



Супруги Галицкие развелись в 2025 году. После этого Алия жила в Подмосковье. В конце мая того же года Александр Галицкий похитил двух дочерей, которые по решению суда жили с матерью, и увез их за границу.

