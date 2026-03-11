Дело против Алии Галицкой, совершившей самоубийство в ИВС, прекращено следствием

Следствие прекратило уголовное дело о вымогательстве против бывшей жены инвестора и экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Алии Галицкой после ее смерти в ИВС. Прокурор не нашел в деле признаков вымогательства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Емельянова.

«По результатам прокурорской проверки жалоба защиты на незаконное возбуждение уголовного дела была полностью удовлетворена. Прокуратура признала доводы защиты обоснованными и указала на допущенные при возбуждении уголовного дела существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона. В своем требовании прокуратура прямо указала, что в материалах уголовного дела отсутствуют сведения, подтверждающие наличие признаков вымогательства. При этом было установлено, что между сторонами на протяжении длительного времени существует гражданско-правовой конфликт, связанный с разделом имущества и семейными спорами», — сказал Емельянов.

Алия Галицкая была задержана 6 февраля по делу о вымогательстве в особо крупном размере и клевете. По версии следствия, она требовала у бывшего мужа $150 млн за нераспространение порочащих сведений. Истринский суд отправил ее под стражу до 3 апреля. На следующий день после ареста она погибла в ИВС Истры — по официальной версии, покончила с собой. Правозащитница Ева Меркачёва сообщала, что Галицкая оставила предсмертную записку с обвинениями в адрес бывшего супруга.

После развода в 2025 году Галицкая жила в Подмосковье. В конце мая того же года Александр Галицкий, несмотря на решение суда, забрал двух дочерей 2013 и 2017 годов рождения из школы и вывез их за границу. Ранее в рамках спора о разделе имущества суд арестовал его активы на 435 млн рублей.

18 февраля Московский областной суд отменил постановление об аресте Галицкой, указав на отсутствие надлежащей мотивировки при избрании меры пресечения. В адрес судьи первой инстанции было вынесено частное определение.

После этого судья Истринского городского суда Московской области Фёдор Григорьев, санкционировавший арест Галицкой, заявил, что решение о заключении ее под стражу было принято «без его ведома» и по указанию руководства. По словам Григорьева, изначально он отказал следствию в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако, как утверждает судья, материалы дела поступили к нему через коллегу Ирину Кукушкину, которая сообщила, что вопрос «согласован» с председателем Московского областного суда Алексеем Харламовым и правоохранительными органами. Со 2 марта Григорьев находится в отставке.