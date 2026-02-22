Судья, арестовавший погибшую в ИВС Алию Галицкую, рассказал, что сделал это по указанию руководства

Судья Истринского городского суда Московской области Федор Григорьев, санкционировавший арест Алии Галицкой — бывшей жены инвестора и экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого, — заявил, что решение о заключении ее под стражу было принято «без его ведома» и по указанию руководства. Об этом он 21 февраля рассказал Telegram-каналу «112». Вечером того же дня аналогичная публикация появилась на сайте РЕН ТВ, однако затем была удалена — на это обратило внимание «Агентство».

По словам Григорьева, изначально он отказал следствию в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако, как утверждает судья, материалы дела поступили к нему через коллегу Ирину Кукушкину, которая сообщила, что вопрос «согласован» с председателем Московского областного суда Алексеем Харламовым и правоохранительными органами. Григорьев утверждает, что его заставили вынести решение об аресте Галицкой.



Он также заявил, что в судах Московской области «многие судьи подвержены тому, что им дается указание о принятии тех или иных решений», а ответственность впоследствии ложится на конкретного судью. По его версии, после того как постановление об аресте было отменено, «на него решили все повесить».



Накануне Квалификационная коллегия судей Московской области удовлетворила заявление Григорьева об уходе в отставку. Его полномочия прекращаются со 2 марта 2026 года. Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что отставка произошла на фоне недовольства председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова ситуацией вокруг дела Галицкой.

18 февраля Московский областной суд отменил постановление об аресте Галицкой, указав на отсутствие надлежащей мотивировки при избрании меры пресечения. В адрес судьи первой инстанции было вынесено частное определение. Апелляцию рассматривал судья Роман Бурдына.

Алия Галицкая была задержана 6 февраля по делу о вымогательстве в особо крупном размере и клевете. По версии следствия, она требовала у бывшего мужа $150 млн за нераспространение порочащих сведений. Истринский суд отправил ее под стражу до 3 апреля. На следующий день после ареста она погибла в ИВС Истры — по официальной версии, покончила с собой. Правозащитница Ева Меркачева сообщала, что Галицкая оставила предсмертную записку с обвинениями в адрес бывшего супруга.



После развода в 2025 году Галицкая жила в Подмосковье. В конце мая того же года Александр Галицкий, несмотря на решение суда, забрал двух дочерей 2013 и 2017 годов рождения из школы и вывез их за границу. Ранее в рамках спора о разделе имущества суд арестовал его активы на 435 млн рублей.

