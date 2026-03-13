Александр Галицкий заявил, что никогда не финансировал оружие для Украины. Генпрокуратура требовала признать его фонд «экстремистским»

Инвестор Александр Галицкий заявил, что его венчурный фонд Almaz Capital никогда не финансировал производство оружия, в том числе для Украины. Заявление бизнесмена публикует издание РБК. Ранее стало известно, что прокуратура потребовала объявить объединение Галицкого и Almaz Capital «экстремистским».

Галицкий утверждает, что с момента своего создания его фонд инвестировал исключительно в гражданские проекты:

«Последняя инвестиция фонда в компанию, каким-либо образом связанную с выходцами с Украины, была в начале 2021 года. Все эти факты подтверждены официальным заявлением фонда. Более того, уставом фонда запрещены любые инвестиции в производство оружия и военного оборудования».

Из разъяснения следует, что Галицкий отвергает обвинения Генпрокуратуры. Он также пишет, что готов дать «подробные объяснения правоохранительным органам» о работе фонда и своем участии в нем:

«Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет. Я ни от кого не скрывался и не скрываюсь, нахожусь в России».

11 марта СМИ сообщили, что Генпрокуратура подала иск в суд с требованием запретить объединение бизнесмена Александра Галицкого и венчурного фонда Almaz Capital, который зарегистрирован в Калифорнии. Ведомство назвало их деятельность «экстремистской» и потребовало обратить имущество в доход государства.

По версии Генпрокуратуры, фонд и лично Галицкий профинансировали украинские компании, производящие оружие, боеприпасы и БПЛА, на сумму в $50 млн.

Несколько месяцев назад Александр Галицкий оказался в центре семейного скандала: его супруга Алия подала иск о разделе имущества, после чего суд арестовал активы инвестора. Вскоре Алия Галицкая сама оказалась фигуранткой дела о клевете и вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Ее отправили в СИЗО, где она покончила с собой.

