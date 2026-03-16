КНДР поставила РФ до 11 млн боеприпасов в обход санкций — расследование

Северная Корея за 2,5 года поставила России от 8 млн до 11 млн снарядов, выяснили «Важные истории» и Open Source Center. Журналисты проанализировали документы о перемещениях судов, которые транспортировали вооружения. Ежемесячно в среднем Москва получала от Пхеньяна 350 тысяч боеприпасов за пять рейсов — столько необходимо российской армии примерно на месяц наступательных действий. Эти поставки обеспечивали до половины всех артиллерийских выстрелов российской армии на фронте, отмечается в статье.

Как утверждается, четыре российских контейнеровоза «Ангара», «Мария», «Леди Р» и «Майя-1» проделали как минимум 112 рейсов в КНДР, а пунктом назначения указывали южнокорейский Пусан. Однако реальный маршрут удалось отследить благодаря фотографиям моряков в соцсетях и спутниковым данным. Несмотря на запрет мобильных телефонов на борту перед прохождением границы, члены экипажа опубликовали несколько десятков фотографий и видеозаписей с рейсов между Россией и Северной Кореей. Их посты стали прямым доказательством заходов в порты вопреки международным санкциям.

К началу этого года интенсивность морских перевозок снизилась: журналисты обнаружили только одну поставку. Они связывают это с наращиванием Россией собственного производства снарядов и истощением северокорейских запасов.

Ни в Москве, ни в Пхеньяне официально не подтверждали поставку боеприпасов, но признали военную помощь, включая отправку нескольких тысяч солдат на войну против Украины.