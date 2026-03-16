Германия отказалась отправлять корабли в Ормузский пролив по требованию Трампа. Ранее от этого отказались Британия, Франция и Южная Корея

Министр обороны Германии отверг призыв президента США Дональда Трампа направить военные корабли в район Ормузского пролива, чтобы обезопасить проход судов. По словам Бориса Писториуса, Берлин по-прежнему надеется на дипломатию.

«Это не наша война, мы ее не начинали. Дополнительные военные корабли в регионе этому не способствуют. Мы несем ответственность за восточный фланг и за Атлантику — особенно Германия, учитывая ее геополитическое положение. Это наша главная ответственность. Всё остальное — вопросы, которые могут рассматриваться в отдельных случаях, а могут и нет», — заявил глава Минобороны.

Писториус подчеркнул, что Израиль и США «выбрали этот путь». Отправлять военные корабли ранее отказались также Британия, Франция и Южная Корея, пишет издание The Telegraph. По данным Reuters, точно так же поступили Япония и Австралия. В Лондоне изучают, как можно повлиять на открытие пролива, в частности рассматривают возможность перебросить морские дроны для поиска мин в акватории.

На днях лидер США Дональд Трамп заявил, что многие страны, пострадавшие от закрытия Ираном важного для мировой торговли водного пути, направляют свои корабли на помощь американским. Подробностей он не раскрыл.

«Мы уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, но им легко отправить пару дронов, установить мину или запустить ракету малой дальности где-нибудь вдоль этого водного пути или в нем — независимо от того, насколько сильно они разгромлены. Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, которые страдают от этого искусственного ограничения, направят свои корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив больше не представлял угрозы со стороны государства, которое было полностью обезглавлено», — написал президент.

Ранее он уже критиковал британского премьера Кира Стармера за отказ предоставить королевские военные базы на Ближнем Востоке.