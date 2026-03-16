Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее НАТО может оказаться «очень плохим», если союзники Вашингтона не помогут разблокировать Ормузский пролив. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», — сказал Трамп.

Президент США также напомнил, что Вашингтон поддерживает европейских союзников в вопросе Украины. «Мы были очень добры. Нам не обязательно было помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас... Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы будем рядом с ними, а они с нами — нет. Не уверен, что они будут рядом», — сказал он.

По словам Трампа, европейские страны могли бы направить в регион минные тральщики, которых, как он отметил, у Европы больше, чем у США. Кроме того, президент хочет привлечь европейские подразделения спецназа или другие военные силы для борьбы с иранскими силами, которые, по его словам, создают проблемы в Персидском заливе с помощью дронов и морских мин.

О минировании Ормузского пролива — ключевой артерии мировой торговли нефтью, через которую проходит около пятой части ее мировых поставок, — ранее сообщали источники CNN, знакомые с материалами американской разведки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страна готовит «оборонительную миссию» по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе совместно с союзниками для постепенного восстановления судоходства. По словам Макрона, французская авианосная группа во главе с авианосцем «Шарль де Голль» уже находится в регионе.

Иран перекрыл Ормузский пролив в ответ на совместную атаку Израиля и США. Из региона регулярно приходят сообщения об атаках судов дронами и снарядами. В результате экспорт из крупнейшего нефтедобывающего региона парализован, что привело к росту цен на нефть.