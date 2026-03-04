КСИР утверждает, что полностью контролирует Ормузский пролив. На входе в него скопились десятки танкеров

Фото: танкеры у побережья Фуджайры, ОАЭ, 3 марта 2026 / Reuters
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что взял под полный контроль Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Об этом пишет иранское агентство Fars. Война привела к практически полной остановке судоходства в этом районе: во вторник через Ормузский пролив прошли всего девять судов, хотя обычно их больше 70, сообщает CNN.
В КСИР, в частности, утверждают, что с начала войны, 28 февраля, проход нефтяных, торговых и рыболовных судов через этот пролив стал невозможным, а сам он находится в «состоянии войны от начала до конца».
Иранские силовики также приводят цифру в 10 танкеров, которые были атакованы в проливе. За прошедшие четыре дня конфликта известно о подтвержденных атаках на по меньшей мере четыре коммерческих судна в регионе (1, 2, 3, 4).
«Как известно, Иран всегда стремился к обеспечению безопасности и мира в Персидском заливе, регионе и во всем мире посредством своей политики деэскалации, но глупость Трампа и Нетаньяху с началом этой войны вызвала беспорядки в регионе и поставила мировую экономику под угрозу. В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем военно-морских сил Исламской Республики», — говорится в сообщении КСИР.
Так Ормузский пролив выглядит сейчас. Красные точки на карте — это скопившиеся на входе в него нефтяные танкеры
Данные: MarineTraffic
На фоне активных боевых действий в регионе судоходство в Ормузском проливе действительно практически полностью парализовано. Например, агентство Reuters пишет, что уже 1 марта (на следующий день после совместной атаки Израиля и США на Иран) количество танкеров, которые проходили пролив, сократилось до четырех. В январе этот показатель в среднем достигал цифры в 24 судна.
CNN также отмечает, что в понедельник число таких танкеров сократилось еще больше — их было всего два. Через пролив прошли и другие суда, всего семь за прошедшие сутки. Это в разы меньше, чем в обычные дни, когда их число достигает 75.
На основе данных сервиса Starboard Maritime Intelligence The Insider удалось установить 8 судов, которым удалось пройти пролив с 3 по 4 марта. Среди них по меньшей мере два нефтяных танкера — Puffin two (IMO: 9438274) и Pola (IMO: 9493767), идущие под флагом Либерии. О последнем танкере, по всей видимости, писало ранее Reuters: согласно источникам агентства, он перевозит груз нефти для Таиланда.
Американская сторона при этом делает прямо противоположные заявления. Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в своем видеообращении сказал, что США топят «весь иранский флот» и уже уничтожили 17 иранских кораблей:
«На протяжении десятилетий иранский режим преследует международное судоходство. Сегодня в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна».
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости американские военные корабли могут сопровождать торговые суда в регионе. В своей социальной сети Truth Social он написал, что поручил Корпорации международного развития США (DFC) обеспечить страхование для судов, идущих через пролив, «по разумной цене».
