КСИР утверждает, что полностью контролирует Ормузский пролив. На входе в него скопились десятки танкеров

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что взял под полный контроль Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Об этом пишет иранское агентство Fars. Война привела к практически полной остановке судоходства в этом районе: во вторник через Ормузский пролив прошли всего девять судов, хотя обычно их больше 70, сообщает CNN.

В КСИР, в частности, утверждают, что с начала войны, 28 февраля, проход нефтяных, торговых и рыболовных судов через этот пролив стал невозможным, а сам он находится в «состоянии войны от начала до конца».

Иранские силовики также приводят цифру в 10 танкеров, которые были атакованы в проливе. За прошедшие четыре дня конфликта известно о подтвержденных атаках на по меньшей мере четыре коммерческих судна в регионе (1, 2, 3, 4).

«Как известно, Иран всегда стремился к обеспечению безопасности и мира в Персидском заливе, регионе и во всем мире посредством своей политики деэскалации, но глупость Трампа и Нетаньяху с началом этой войны вызвала беспорядки в регионе и поставила мировую экономику под угрозу. В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем военно-морских сил Исламской Республики», — говорится в сообщении КСИР.